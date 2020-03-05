Сергей Безруков прогулялся по Калуге

Сергей Безруков на улице Кропоткина с массажисткой.

В среду, 4 марта, в Калугу приезжал актёр Сергей Безруков. Он выступил на местной сцене в музыкально-поэтическом спектакле «Хулиган. Исповедь». В спектакле звучали стихи Есенина и песни на слова великого поэта.

Перед спектаклем Сергей Безруков прогулялся по городу и сходил на массаж.

- В общении Сергей Вадимович очень приятный, - рассказала KP40 массажистка, у которой он был в Калуге. - Спектакль - великолепен! Безруков - талантище! По полному залу и восторгам зрителей это и так понятно.