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Глава Калужской области побывал в Кировском районе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.03.2020 11:22 0 48
Глава Калужской области побывал в Кировском районе

В среду, 4 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША посетил Кировский район, где встретился с руководителями промышленных предприятий, учреждений образования, здравоохранения, спорта.

В деревне Санатория «Нагорное» он встретился с коллективом и учениками Воскресенской средней общеобразовательной школы им. М.В. Угарова. Это одно из старейших учебных заведений района. В феврале этого года школе исполнилось 159 лет. Здесь 11 классов, в которых обучается 129 учеников и две дошкольные группы с 32 воспитанниками. В школе недавно отремонтировали столовую, все учащиеся обеспечены горячим питанием. За учебным заведением закреплен школьный автобус.

Отличительная черта школы в том, что более 80 её воспитанников участвуют во всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия». В школе создан историко-краеведческий музей, в сентябре 2017 года в нем открыт зал «Боевой славы».

Владислав Шапша положительно оценил работу учебного учреждения по созданию военно-исторического музея и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

- Это очень важно и нужно для наших детей, - подчеркнул он.

В Центральной межрайонной больнице №1, в состав которой входят участковая больница Спас-Деменского, Куйбышевского и Барятинского районов и 20 ФАПов, Владислав Шапша встретился с медицинским персоналом, а также побеседовал с пациентами. Врио губернатора интересовало, насколько удобно и доступно организована запись к врачам-специалистам, а также стационарное лечение. На эти вопросы были даны положительные ответы.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году для больницы был закуплен передвижной мобильный медицинский комплекс. В 2020 году запланировано дооснастить современным медицинским оборудованием первичное сосудистое отделение, продолжить работу по привлечению кадров, а также направить на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, усилить профилактику здорового образа жизни, особенно среди молодежи.  

В ходе поездки врио губернатора познакомился с работой трёх предприятий Кировского района - АО «Кировская керамика», филиала ООО «Зеленые линии» и ООО «Желдормаш».

Первое продолжает реализацию программы модернизации. За десять лет в производство вложено около трех миллиардов рублей. В 2019 году на реконструкцию затрачено более 300 миллионов рублей. В производстве задействовано восемь роботизированных линий.

В ООО «Зеленые линии» производят пищевые продукты и ингредиенты к ним, кондитерские изделия и др. Продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в США, Страны ЕС, Индию и Китай. Всего экспортируется порядка 56 наименований ингредиентов для пищевой промышленности. В ближайших планах – строительство логистического центра площадью 3,5 тыс. кв.м.

В ООО «Желдормаш» идет масштабная реконструкция производства с целью увеличение выпуска продукции освоения новых видов товаров по железнодорожной и котельной тематике, а также открытия новых рабочих мест. В настоящее время здесь трудится порядка 500 работников.

Вечером в Доме культуры «Юбилейный» состоялся отчет главы администрации по итогам работы за 2019 год и планам на ближайший период.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.03.2020 11:22 0 48
Тэги: область
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