Посол Швейцарии приехал в Калугу

Во вторник, 3 марта, в Калуге врио губернатора Владислав ШАПША встретился с Послом Швейцарии в России Ива РОССЬЕ, прибывшим в Калужскую область с рабочей поездкой во главе бизнес-делегации.

В составе гостей были представители швейцарских компаний, уже работающих в нашем регионе, и тех, кто рассматривает такую возможность.

Они приехали, чтобы познакомиться с экономической моделью развития Калужской области, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, логистическими возможностями.

В первой половине дня делегация побывала в Калужской торгово-промышленной палате, где состоялись переговоры с руководителями предприятий области с целью установления партнерских отношений.

На встрече речь шла перспективах расширения взаимовыгодных связей.

Приветствуя гостей, Владислав Шапша подчеркнул, что в прошлом году объем внешнеторгового оборота между Калужской областью и Швейцарией увеличился в четыре раза.

- Мы с большим интересом относимся к расширению нашего взаимодействия со швейцарским бизнесом, - отметил глава региона.

Помимо промышленной и аграрной сфер, по его мнению, сотрудничество перспективно в здравоохранении и образовании, культуре и туризме.

- В регионе сформирована инфраструктура для научно-технической деятельности. Совершенствуется система образования. В Обнинске реализуются международные проекты в области ядерной энергии, создания новых материалов, экологической безопасности и другие, - сказал врио губернатора, пригласив гостей использовать возможности поездки для того, чтобы увидеть уже действующие проекты и оценить перспективы для новых.

Ив Россье, со своей стороны, отметил, что Калужская область получила признание инвесторов Швейцарии:

- Они ценят определенность и надежность, а не только налоговые послабления. Швейцарцы предпочитают долгосрочные отношения и предсказуемость со стороны органов власти. Калужская область по всем критериям – надежный партнер для бизнеса.

В завершение врио губернатора, по сложившейся в области традиции, передал бизнесменам номер своего мобильного телефона для оперативного решения, в случае необходимости, вопросов по совместным с регионом проектам. Посол Швейцарии пригласил Владислава Шапшу вместе с делегацией Калужской области посетить страну с ответным визитом.

В ходе двухдневной поездки гости посетят в Дзержинском районе ферму компании ООО «Швейцарское Молоко», в Калуге - завод АО «Калугапутьмаш», Калужский филиал РАНХиГС, где встретится с преподавателями и студентами. В Боровском районе запланировано знакомство с индустриальным парком «Ворсино», логистическим комплексом «Freight Village», работой таможенного терминала, а также деятельностью компании «Нестле Пурина ПетКер».