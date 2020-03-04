В Калужской области продолжат цифровую трансформацию приоритетных сфер

Во вторник, 3 марта, в Калуге состоялось расширенное заседание коллегии министерства цифрового развития области по итогам работы в 2019 году и задачам на предстоящий период.

С отчетным докладом выступил заместитель губернатора, курирующий данное ведомство, Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Ключевым направлением деятельности министерства в 2019 году стала реализация национальной программы «Цифровая экономика», - рассказал он. - Совместно с Минкомсвязью России работа ведется по пяти проектам.

Первый - «Информационная инфраструктура». В области для органов власти, местного самоуправления, а также для более двух тысяч бюджетных учреждений доступна высокоскоростная корпоративная информационно-коммуникационная сеть (ВКИКС) и Интернет. В 338 учреждениях для населения обеспечен бесплатный Wi-Fi. При поддержке министерства компаниями-операторами мобильной и стационарной связи в регионе построено 464 базовых станции для доступа к сети Интернет. Инвестиции составили более 1,5 млрд. рублей.

74-м школам закуплено оборудование для обеспечения технических условий перехода на цифровые технологии. Затрачено свыше 144 млн. рублей, из которых 138,38 млн. рублей – федеральные средства. В этом году стартует новый этап обеспечения доступа к ВКИКС и сети Интернет всех бюджетных учреждений и органов местного самоуправления области.

- В рамках проекта «Информационная безопасность», - проинформировал заместитель губернатора, - в 2019 году успешно отражено более семи с половиной миллионов кибератак на объекты IT-инфраструктуры органов власти области. Благодаря этому срок простоя информационных систем сведен к нулю. Следующим шагом в развитии защиты информации станет внедрение автоматизированной системы анализа и управления инцидентами информационной безопасности.

По проекту «Цифровое государственное управление» идет внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления. Сейчас в электронном виде оказываются 66 государственных и муниципальных услуг. Количество обращений за их получением превысило миллион. При этом уровень удовлетворенности граждан качеством услуг составил по итогам года 99,9%.

МФЦ оказывает 190 услуг, за которыми обратились около 970 тысяч заявителей. В 2019 году введено 39 новых и дополнительных услуг. Доля услуг социального блока доведена до 52%, в этом году ее планируется увеличить до 60%.

По словам Дмитрия Разумовского, в рамках проекта «Цифровые технологии» идет создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок. К частности, министерством совместно с шестью муниципалитетами: Калуга, Обнинск, Людиновский, Кировский, Малоярославецкий, Боровский и Жуковский районы введется тестирование платформы «Активный гражданин», в Калуге и Обнинске внедряется платформа «Народная экспертиза». Цель - вовлечение граждан в решение вопросов городского развития. Внедрен цифровой мониторинг контроля уборки и содержания улично-дорожной сети областного центра. Этот опыт уже перенимают другие регионы. Работа клуба «Цифровой промышленник Калужской области» содействует внедрению новых решений в производственной сфере. Министерство плотно сотрудничает с Калужским IT-кластером, способствуя участию калужских предприятий в федеральных грантовых конкурсах.

Большое внимание уделяется проекту «Кадры для цифровой экономики». В регионе организована комплексная работа по подготовке ИТ-специалистов - от начальной школы до университетов. Работают ИТ-школы компаний «Калуга Астрал» и «КАМИН». Область одной из первых включилась в реализацию проекта Яндекс.Лицей. Регулярно проводятся Уроки Цифры. Успешно функционируют детский Технопарк «Кванториум» и первый калужский ИТ-лицей. В 2019 году более 5,5 тыс. жителей области освоили компьютер в рамках проекта «Электронный гражданин». На базе Калужского технического колледжа открылись новые современные мастерские по пяти IT-компетенциям. В ближайшем будущем существенно сократить потребность в ИТ-специалистах позволит открытие кампуса Бауманского университета, строительство которого начато в Калуге в прошлом году, и создание на площадке Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ инновационного научно-технологического центра. Заявка об этом направлена в Минэкономразвития РФ.

В числе ключевых задач на этот год заместитель главы региона назвал создание регионального центра компетенций цифровых технологий, ситуационного центра Губернатора области и внедрение информационно-аналитической платформы, как основы системы управления данными.

Директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Михаил Насибулин Михаил НАСИБУЛИН положительно оценил работу профильного ведомства по реализации основных направлений программы «Цифровая экономика», рекомендовав при этом наладить взаимодействие с другим регионами по обмену опытом и имеющимися IT- решениями. Кроме того, заметил он, министерству следует активизировать работу с бизнесом для стимулирования перехода предприятий на отечественные цифровые решения и прямого участия в подготовке соответствующих кадров.

Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр ЗОРИН также обратил внимание на то, что в современных условиях конкурентоспособность компаний во многом зависит от уровня использования цифровых технологий. В качестве эксперимента он предложил создать в Калужской области центр компетенций по цифровой трансформации реального сектора экономики.

Подводя итог, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подчеркнул, что сегодня в процессы цифровизации вовлечено большое количество граждан, которые всё чаще используют возможности Интернета для выражения собственного мнения по волнующим общество вопросам. Тем активнее, по мнению врио губернатора, в этот процесс должны включаться государственные органы власти, незамедлительно реагируя на критику со стороны населения.

- Если такая информация имеет под собой веское основание, нужно принимать мгновенное решение, - сказал он. - Мы с вами призваны делать жизнь людей лучше. В этой связи перед профильным министерством Владислав Шапша поставил задачу – в ближайшее время создать в регионе единую информационную платформу для сбора, анализа и передачи данных о состоянии различных сфер жизни, на основании которых возможно принять наиболее правильное и эффективное решение.

В числе приоритетных направлений работы ведомства врио губернатора также обозначил совершенствование системы управления нацпроектами на региональном и муниципальном уровнях, «чтобы министр, глава муниципалитета, руководитель по своему направлению могли бы в любое время знать, на какой стадии находится реализация проекта».

Не менее важными задачами в деятельности министерства, по мнению Владислава Шапши, должны стать максимально широкое внедрение безбумажного электронного документооборота в работу органов власти, а также дальнейшее развитие на территории области инфраструктуры сотовой связи.