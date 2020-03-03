Умерла тёща Анатолия Артамонова

Во вторник, 3 марта, стало известно о смерти Зинаиды Александровны ФОКИНОЙ – матери начальника управления социальной защиты Калуги Зои Артамоновой и тёщи бывшего калужского губернатора Анатолия Артамонова.

Свои соболезнования родным и близким выразили городская управа и городская дума.

- В эти скорбные дни мы разделяем тяжесть утраты с родными и близкими Зинаиды Александровны, - говорится в сообщении, поступившем в редакцию kp40. - Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.