$ 66.33 0.66
73.42 0.31
Главная Новости Общество

Рост налоговых поступлений зафиксирован в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.03.2020 14:25 0 250
Рост налоговых поступлений зафиксирован в Калужской области

В понедельник, 2 марта, в Калуге временно исполняющий обязанности губернатора Владислав ШАПША и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ провели координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона.

Главной темой заседания стало поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет области за 2019 год. Речь шла о мероприятиях по мобилизации доходов, в том числе об эффективности мер по выявлению объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет.

По информации руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрея ЛАМАКИНА, в прошлом году в консолидированный бюджет Российской Федерации налоговыми органами области направлено 99,8 млрд. рублей. Темп роста составил 106,6% к уровню 2018 года. В федеральный бюджет поступило 50,9 млрд. рублей. Темп роста - 106,2%.

Региональный консолидированный бюджет пополнился на 62,4 млрд. рублей с темпом роста - 109,4%. Удельный вес налоговых поступлений в бюджет области в общем объеме поступлений составляет 47,7%.

В 2019 году объем поступлений от налога на доходы физических лиц составил 23 млрд. 724 млн. рублей. Это на 7,5% больше, чем в 2018 году. Поступления от налога на прибыль организаций достигли 20 млрд. 29 млн. рублей, или 120,9% к уровню 2018 года. Акцизов по всем подакцизным товарам получено на сумму 7 млрд. 449 млн. рублей. Это 106,8% относительно 2018 года. Имущественных налогов - 7 млрд. 198 млн. рублей. Положительная динамика наблюдается по налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу.

На начало 2020 года совокупная задолженность организаций, юридических и физических лиц сократилась на 6,7% и составила 8,1 млрд. рублей. Снижения удалось достичь благодаря повышению эффективности применения мер принудительного взыскания, а также эффективному взаимодействию с региональными органами прокуратуры и службой судебных приставов.

По результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов области в бюджет РФ дополнительно поступило около 2 млрд. рублей. Это на 3,1% больше, чем в 2018 году. В том числе в консолидированный бюджет области дополнительно направлено 220 млн. рублей.

Совместно с органами местного самоуправления проведена работа по выявлению сведений о невовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества. Выявлено 10 тыс. 443 таких объекта. 100% результат получен в 10 районах области – в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Износковском, Куйбышевском, Мосальском, Спас-Деменском, Жиздринском, Ферзиковском и  Тарусском. Главам администраций оставшихся муниципалитетов в целях привлечения дополнительных доходов в консолидированный бюджет области рекомендовано принять первоочередные меры по выявлению подлежащих налогообложению объектов недвижимости.

В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что пополнение консолидированного бюджета - важнейшая для региональных и федеральных ведомств задача, которая позволяет выполнять обязательства, взятые перед жителями Калужской области.

- Эта работа всегда должна идти со знаком плюс, со знаком увеличения эффективности налоговых сборов. Надо понимать, что налоговая служба – это не только орган, привлекающий средста, но это и орган, который должен предоставлять удобства налогоплательщикам, делать так, чтобы уплата налогов, являясь обязательной, была еще и удобной во всех смыслах, - отметил врио губернатора.

Владислав Шапша также предложил депутатам регионального парламента совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области подготовить законодательные инициативы, направленные на решение проблем этой сферы, требующих нормативного регулирования.

Кроме того, глава региона высказался за необходимость изменений федерального законодательства в части обслуживания внутриквартирного газового оборудования. По мнению Владислава Шапши, эту работу можно проводить по единому договору, как часть общедомового имущества. Тогда ее эффективность не будет зависеть от жильцов, которые неохотно впускают представителей газовых служб в свои квартиры.

- Нужно принять все меры, чтобы скорейшим образом разрешить федеральную коллизию, - уверен Шапша. - Сейчас ответственность несут органы власти и сами граждане, но никаких законных рычагов повлиять на ситуацию, кроме убеждения и хождения по квартирам, нет. Нужно регулировать ситуацию и закреплять ответственность управляющих компаний, чтобы на системной основе решать вопросы содержания общедомового имущества.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.03.2020 14:25 0 250
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк 2 марта 2020 года запустил обновленный сайт www.gebank.ru .
Сегодня 10:55
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами
Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Преимущество обращения в ритуальные службы
Витамин Д3: что может случиться при передозировке
Оптимизация маркетинга с помощью воронки продаж

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru