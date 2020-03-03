Рост налоговых поступлений зафиксирован в Калужской области

В понедельник, 2 марта, в Калуге временно исполняющий обязанности губернатора Владислав ШАПША и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ провели координационное совещание руководителей органов государственной и федеральной власти региона.

Главной темой заседания стало поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет области за 2019 год. Речь шла о мероприятиях по мобилизации доходов, в том числе об эффективности мер по выявлению объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый учет.

По информации руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андрея ЛАМАКИНА, в прошлом году в консолидированный бюджет Российской Федерации налоговыми органами области направлено 99,8 млрд. рублей. Темп роста составил 106,6% к уровню 2018 года. В федеральный бюджет поступило 50,9 млрд. рублей. Темп роста - 106,2%.

Региональный консолидированный бюджет пополнился на 62,4 млрд. рублей с темпом роста - 109,4%. Удельный вес налоговых поступлений в бюджет области в общем объеме поступлений составляет 47,7%.

В 2019 году объем поступлений от налога на доходы физических лиц составил 23 млрд. 724 млн. рублей. Это на 7,5% больше, чем в 2018 году. Поступления от налога на прибыль организаций достигли 20 млрд. 29 млн. рублей, или 120,9% к уровню 2018 года. Акцизов по всем подакцизным товарам получено на сумму 7 млрд. 449 млн. рублей. Это 106,8% относительно 2018 года. Имущественных налогов - 7 млрд. 198 млн. рублей. Положительная динамика наблюдается по налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу.

На начало 2020 года совокупная задолженность организаций, юридических и физических лиц сократилась на 6,7% и составила 8,1 млрд. рублей. Снижения удалось достичь благодаря повышению эффективности применения мер принудительного взыскания, а также эффективному взаимодействию с региональными органами прокуратуры и службой судебных приставов.

По результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов области в бюджет РФ дополнительно поступило около 2 млрд. рублей. Это на 3,1% больше, чем в 2018 году. В том числе в консолидированный бюджет области дополнительно направлено 220 млн. рублей.

Совместно с органами местного самоуправления проведена работа по выявлению сведений о невовлеченных в налоговый оборот объектах недвижимого имущества. Выявлено 10 тыс. 443 таких объекта. 100% результат получен в 10 районах области – в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Износковском, Куйбышевском, Мосальском, Спас-Деменском, Жиздринском, Ферзиковском и Тарусском. Главам администраций оставшихся муниципалитетов в целях привлечения дополнительных доходов в консолидированный бюджет области рекомендовано принять первоочередные меры по выявлению подлежащих налогообложению объектов недвижимости.

В ходе обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что пополнение консолидированного бюджета - важнейшая для региональных и федеральных ведомств задача, которая позволяет выполнять обязательства, взятые перед жителями Калужской области.

- Эта работа всегда должна идти со знаком плюс, со знаком увеличения эффективности налоговых сборов. Надо понимать, что налоговая служба – это не только орган, привлекающий средста, но это и орган, который должен предоставлять удобства налогоплательщикам, делать так, чтобы уплата налогов, являясь обязательной, была еще и удобной во всех смыслах, - отметил врио губернатора.

Владислав Шапша также предложил депутатам регионального парламента совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области подготовить законодательные инициативы, направленные на решение проблем этой сферы, требующих нормативного регулирования.

Кроме того, глава региона высказался за необходимость изменений федерального законодательства в части обслуживания внутриквартирного газового оборудования. По мнению Владислава Шапши, эту работу можно проводить по единому договору, как часть общедомового имущества. Тогда ее эффективность не будет зависеть от жильцов, которые неохотно впускают представителей газовых служб в свои квартиры.

- Нужно принять все меры, чтобы скорейшим образом разрешить федеральную коллизию, - уверен Шапша. - Сейчас ответственность несут органы власти и сами граждане, но никаких законных рычагов повлиять на ситуацию, кроме убеждения и хождения по квартирам, нет. Нужно регулировать ситуацию и закреплять ответственность управляющих компаний, чтобы на системной основе решать вопросы содержания общедомового имущества.