Певица Юлия Чичерина нашла в Калуге своего прадеда

В воскресенье, 1 марта, певица Юлия Чичерина выступила в Калуге на рок-концерте. Перед выходом на сцену она успела прогуляться по городу и выложить в «ВКонтакте» фотографию, которая была сделана у памятника Чичерину. Фото подписано: «С прадедом в Калуге».

Снимок вызвал бурное обсуждение.

- А я думал однофамилец, а оказывается прадед. Я ведь про дипломата Чичерина даже анекдот знал ещё со школьных времён, - написал Вячеслав Брунькин.

- Похожи овалы лица, скулы, брови, - добавила Юлия Обухова.

- Прадед мог бы гордиться такой внучкой! – считает Валерий Клещук.

- Семья с историей, - отметил Валентин Ревин.

Георгий Чичерин - российский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР. Чичерин считается основоположником советской дипломатии.