«КЛИНИКА ГОДА – 2020» – первый юбилей

Ежегодному конкурсу газеты «Комсомольская правда – Калуга», направленному на развитие регионального здравоохранения, исполнилось пять лет.

Премия калужской «Комсомолки» «Клиника года» дебютировала в 2015 году. За это время наградой в разных номинациях были отмечены десятки медицинских учреждений и врачей.

Мотивом организаторов конкурса было стремление сделать сферу медицины более открытой. Редакция газеты руководствовалась желанием повысить информированность жителей области о состоянии регионального здравоохранения и о его развитии. В течение четырех лет мы знакомили нашу читательскую аудиторию с работой ведущих клиник области, рассказывали о лучших специалистах.

И вот, «Клиника года» стартовала в пятый раз.

Министр дает добро

С приветственным словом к организаторам и всем участникам конкурса, включая наших читателей, обратился министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ:

– Дорогие читатели, журналисты, коллеги, я рад приветствовать вас от лица калужского здравоохранения в проекте «Клиника года»! Этому позитивному начинанию газеты «Комсомольская правда» уже пять лет, и конкурс пользуется неизменным вниманием читателей и медицинского сообщества.

Особое внимание глава областного минздрава обратил на актуальный контекст, в котором проходит юбилейный конкурс.

– Здоровье в центре внимания каждого человека, здоровье народа – в центре внимания государства. Нацпроект «Здравоохранение» направлен на доступность и качество оказания медицинской помощи каждому россиянину, где бы он ни жил – в крупном городе или в небольшой деревне. В настоящее время перед калужским здравоохранением поставлены серьезные задачи по модернизации отрасли, оснащению современным оборудованием, снижению смертности населения и повышению продолжитальности жизни. Нам предстоит осваивать инновационные методы диагностики и лечения, развивать информационные технологии, воспитывать новое поколение высокопрофессиональных кадров. Особую ответственность на нас накладывает и то, что в Калужской области нынешний год вновь объявлен Годом здравоохранения, – отметил Константин Баранов.

Акцент был сделан и на новшестве «Клиники года – 2020» – номинации «Фельдшер года».

– В этом году конкурс дополнен номинацией «Фельдшер года». Это очень своевременно и важно. Фельдшеры работают на передовой отечественного здравоохранения. К ним первым идут сельские жители за помощью в трудной ситуации со здоровьем. Без них невозможно сегодня представить сельскую медицину.

Так давайте выберем лучших! А министерство здравоохранения со своей стороны будет поддерживать ваших избранников, – заключил министр.

Алгоритм и механика конкурса

Отбор номинантов премии будет проводиться в течение пяти месяцев - с февраля по июнь. Все это время мы будет рассказывать об участниках проекта, обсуждать темы медицины и здоровья в газете «Комсомольская правда – Калуга» и на сайте www.kp40.ru.

В юбилейный для конкурса год мы решили изменить его механику. Теперь у калужской «Клиники года» два жюри.

Первое – жюри пациентов, это, как и в прошлые годы, участники народного голосования. Оно двух видов: с помощью традиционной анкеты, которую можно вырезать из спецвыпуска газеты и отправить в редакцию; и электронного голосования на сайте kp40.ru.

Второе – жюри экспертов. Это специалисты министерства здравоохранения Калужской области, известные в Калуге доктора, преподаватели, представители менеджмента из медицинских учреждений области.

По итогам конкурса будут выявлены победители в трех номинациях:

«Клиника года», «Калужский доктор года» и «Фельдшер года».

Участвуйте, выбирайте, голосуйте!

Что именно зависит от нас?

В прошлом году за лауреатов премии проголосовали более полутора тысяч калужан, что для города с населением в 300 тысяч вполне репрезентативная выборка. Мы рассчитываем, что в этом году голосов будет больше.

Нам очень важно мнение каждого читателя, и мы обязательно рассмотрим все рекомендации. Своим голосованием в конкурсе «Клиника года» вы можете повлиять на работу лучших медицинских учреждений Калуги.

Напомним, что помимо выявления лучших калужских клиник, конкурс позволяет отметить и лучших врачей. Если вы хотите поблагодарить любимого специалиста, впишите его фамилию и название учреждения, в котором он работает, в графу «Калужский врач года».

Кроме того, в этом году жителям районов Калужской области мы предлагаем сделать еще один выбор – лучшего сельского фельдшера. Вписывайте имена тех, кого вы считаете достойными звания «Фельдшер года».

Итоги голосования мы подведем в июне, а в преддверии Дня медицинского работника от вашего имени поздравим и наградим победителей.

Редакция калужской «Комсомолки» продолжает принимать заявки на участие в проекте «Клиника года – 2020». Заявить о своем участии вы можете по телефону (4842) 79-04-54 или по e-mail: sz@kp.kaluga.ru Заявки принимаются до 12.03.2020 г.