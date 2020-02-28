Подход к оказанию государственных услуг населению будет максимально упрощен

28 февраля в Калуге в рамках рабочей поездки в регион Министра труда и социальной защиты России Антона Котякова под председательством врио губернатора Калужской области Владислава Шапши состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы реализации нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». В мероприятии приняли участие руководители подразделений федерального Министерства, члены регионального кабинета министров, представители предприятий, муниципалитетов, институтов развития.

В начале совещания Владислав Шапша отметил, что в регионе придается первостепенное значение состоянию социально-трудовых отношений.

По оценке руководителя региона, в области сохраняется стабильная ситуация на рынке труда и один из самых низких в ЦФО уровней регистрируемой безработицы. «Эффективность регионального рынка труда существенно повысится благодаря модернизации центров занятости в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости. Руководители предприятий также убедились в перспективах, которые открывает для них реализация этого нацпроекта», - пояснил он.

Говоря о нацпроекте «Демография», врио губернатора акцентировал внимание на мерах социальной поддержки населения, в частности, семей с детьми. «До конца 2024 года нам необходимо повысить суммарный коэффициент рождаемости с текущего значения 1,47 до 1,76. Это непростая задача, но предпосылки для её выполнения уже создаются», - подчеркнул он. В регионе в дополнение к федеральным мерам поддержки, которые инициировал Президент России Владимир Путин, приняты решения, направленные на стимулирование рождаемости. Вдвое повышен размер единовременных выплат семьям при рождении каждого ребёнка, начиная со второго. Почти в два раза увеличен объём социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьями. С 2020 года переобучение и повышение квалификации могут получить женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

«Мы внимательно следим за ответной реакцией людей на все принимаемые решения и в рамках бюджетных возможностей будем реагировать на новые общественные запросы» - резюмировал он.

Отметив положительный опыт Калужской области по работе обсуждаемых направлений деятельности, Антон Котяков определил основные вектора развития социальных служб на ближайшую перспективу. «Главное, что должны сделать органы исполнительной власти региона – пересмотреть подход к оказанию государственных услуг населению, максимально упростить доступ к ним. Гражданин должен подавать один документ в одну службу - либо в МФЦ, либо на портал Государственных услуг, либо в социальную службу. Вся остальная работа – обязанности различных органов власти», - отметил он.

Одновременно с этим, по словам главы Минтруда России, должен измениться механизм взаимодействия органов власти. «Должны быть полностью автоматизированы каналы информационного взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами, в частности, между органами опеки, Бюро медико-санитарной экспертизы, Росреестра и так далее. Технические процедуры должны быть максимально упрощены. Надеюсь, что при тесном взаимодействии мы сможем предоставить качественные и простые услуги нашим гражданами», - пояснил он.

Подводя итог встречи, Владислав Шапша поручил руководителям профильных министерств и ведомств в оптимальные сроки подготовить предложения по изменениям в работе системы социальных служб. «Я жду от вас предложений, как в сжатые сроки реализовать эти поручения на территории региона. Все предпосылки для того, чтобы быстро и качественно это сделать у нас есть. И это то, что ждут от нас сегодня люди», - сказал он.