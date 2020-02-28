Владислав Шапша провёл встречу с калужскими бизнесменами

28 февраля в Калужской торгово-промышленной палате врио губернатора Владислав Шапша впервые встретился в новом качестве с представителями делового сообщества региона для обсуждения наиболее важных для них вопросов.

Данный формат общения практикуется в палате на протяжении последних лет. В прошлом году его участниками стали более 400 руководителей компаний крупного, среднего и малого бизнеса.

По словам Владислава Шапши, традиция таких встреч будет продолжена: «Это уникальная площадка для открытого диалога бизнеса и власти, возможность говорить об актуальных вопросах предпринимателей и оперативно находить общими усилиями решения».

О своей работе и задачах на предстоящий период рассказали руководители Калужской ТПП, региональных отделений: «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области», «ОПОРА России», «Деловая Россия», а также ОАО «Агентство инновационного развития – центр кластерного развития Калужской области» и Калужского кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины. Несмотря на отличия в формах и методах работы, все организации объединяет стремление защищать права и интересы предпринимателей, содействовать улучшению бизнес-климата в регионе.

В этой связи особое внимание было уделено наиболее волнующим предпринимателей темам – отмене с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и внедрении системы маркировки товаров для защиты внутреннего рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции.

Обсуждалось предложение отложить отмену ЕНВД на 2024 год. Одновременно оптимизировать остальные налоговые режимы, на которых работает малый и средний бизнес, а также провести системный анализ данного сектора экономики с целью недопущения ухудшения условий работы для предпринимателей.

По теме маркировки производителей товаров больше всего волнуют сроки и затраты на внедрение системы, а также ее техническое обеспечение.

Для детальной проработки обозначенных вопросов и принятия оптимальных решений Владислав Шапша поручил создать рабочую группу с включением в ее состав представителей бизнес-сообщества. «Задача власти – помогать предприятиям, прилагая все возможные усилия для сохранения и развития их успешной деятельности», – подчеркнул врио губернатора.