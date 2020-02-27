Что подарят Калуге к 650-летию

До празднования 650-летия со дня основания Калуги остался всего один год. Готовиться к юбилею областные и городские власти начали заранее, задумав установить к знаменательной дате новый памятник.
2014-й
Правда, понимания, как он должен выглядеть, у руководства областного центра не было. Средств на то, чтобы обратиться за идеями к профессионалам, видимо, тоже, поэтому городская управа решила узнать, что по этому поводу думают калужане.
— Каким, по вашему мнению, должен быть монумент в честь 650-летия Калуги? — спросили чиновники. — Как он может выглядеть? Что должно отражать его содержание? Свои предложения и мысли, а, возможно, и эскизы присылайте нам. Лучшие предложения будут переданы в оргкомитет по подготовке празднования юбилея города и отмечены замечательными призами!
Замкнутый круг
Это было в декабре 2014-го. Очевидно, калужан призыв властей не особо вдохновил, потому что спустя три года чиновники по-прежнему не имели представления ни о том, как должен выглядеть юбилейный монумент, ни сколько средств необходимо на его изготовление и установку.
— Это один из проблемных вопросов. Он идёт с 2014 года, из протокола в протокол переходит, — высказался по этому поводу на заседании комиссии по проведению празднования 650-летия Калуги заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. — На прошлом совещании было поручено подготовить предложение по финансированию профессионального архитектурно-строительного конкурса с международным участием. К сожалению, на сегодняшний день финансирование на эти работы не выделено. Если мы хотим к 650-летию прийти с таким монументом, нужно начинать эти работы.
— А есть понимание о чём идет речь? — спросил у Евстратова зам. городского головы Алексей ВОЛКОВ.
— У нас понимания такого нет, — ответил тот. — Поручение проработать этот вопрос давалось Управлению архитектуры, но к нам никаких предложений не поступало.
Один из членов оргкомитета удивился: мол, что сложного в том, чтобы запустить конкурс, разве для этого не нужны миллионы рублей?
— Конкурс объявляется лишь тогда, когда у нас есть лимиты на выполнение работ, — пояснила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. — Так как в бюджете деньги не заложены, мы не можем проводить конкурс.
— Надо объявить конкурс с привлечением общественности. Понять, какая концепция, а потом определиться с суммой, — подвёл итог обсуждения Волков.
«Бездарный сон старой лошади»
В итоге конкурс на лучший эскизный проект памятника в честь 650-летия Калуги объявили только через год, в марте 2018-го. Профессионалы внимания на него не обратили. Участниками творческого состязания стали 11 студентов факультета дизайна одного из калужских вузов. Уровень работ оказался соответствующий.
Устремлённые в небо стелы в виде стрел, порталов и геометрических фигур, пузатенькие космонавты, конусы, башни повергли калужан в шок. Они бурно обсуждали эскизы и макеты в социальных сетях и на нашем сайте kp40.ru.
«Бездарный сон старой лошади», — вынесли вердикт горожане.
Раскритиковал народ и проект, признанный лучшим: памятник в виде стилизованного стального дерева. «Почему именно дерево? — удивлялись люди. — Какое отношение этот образ имеет к Калуге и её истории?»
Вызвало недоумение и место, предложенное для установки памятника: кольцевая развязка Шопинской дороги. Кто в курсе, тот знает, что точка эта совсем не видовая и малопосещаемая.
Сквер имени 650-летия
В какой-то момент кто-то озвучил витавшую в воздухе очень здравую мысль: может быть, не стоит городить огород, не делать странных памятников, а реализовать какой-то действительно нужный городу проект? Об этом же сказал на встрече с прессой в декабре 2019 года руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Александр ТОМАШЕНКО.
— Есть памятник в честь 600-летия. Наши предшественники определили для него самую видовую точку размещения, — сказал Томашенко. — Мы посчитали, что искать новое место и придумывать новый монумент не совсем правильно, потому что панорама города, которая открывается с дамбы, конечно, перенасыщена. Там есть и маковки соборов, и ракета, и монумент. Мы решили, что правильнее было бы создать вокруг памятника к 600-летию сквер имени 650-летия Калуги. Сейчас эта территория имеет достаточно неприглядный вид. Естественно, мы понимаем, что монумент к юбилею должен быть отреставрирован.
Похожую идею озвучил на планёрке в городской управе в конце января и врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.
— Обычно подобные даты фиксируют какими-то знаковыми объектами, сооружениями. И вот вопрос для всеобщего обсуждения: «Что же это могло бы быть?» Насколько важно всё это в камне и стекле оставить в память будущим поколениям? Может быть, ничего и не нужно делать в ознаменование этого юбилея, а восстановить то, что мы уже имеем? — рассуждал вслух Денисов.
Рынок, набережная, Синие мосты
Мы переадресовали вопрос градоначальника горожанам. Инициированное нами обсуждение проходило на нашем сайте, а также в группе «Калуга и калужане» в социальной сети Фейсбук. По версии жителей областного центра, перечень самых необходимых городу проектов выглядит так:
На ваш взгляд, каких ещё объектов и сооружений не хватает в этом перечне? Расскажите нам о них. Мы дополним список, затем выставим его на голосование на наших интернет-площадках, определим самые популярные варианты, после чего озвучим их городским властям.
Мы не знаем, прислушаются ли они к нам. Но, во всяком случае, у них не будет повода упрекнуть калужан в том, что мы проигнорировали их предложение.
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