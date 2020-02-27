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Что подарят Калуге к 650-летию

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 27.02.2020 20:00 4 996
Что подарят Калуге к 650-летию

До празднования 650-летия со дня основания Калуги остался всего один год. Готовиться к юбилею областные и городские власти начали заранее, задумав установить к знаменательной дате новый памятник.

2014-й

Правда, понимания, как он должен выглядеть, у руководства областного центра не было. Средств на то, чтобы обратиться за идеями к профессио­налам, видимо, тоже, поэтому городская управа решила узнать, что по этому поводу думают калужане.

— Каким, по вашему мнению, должен быть монумент в честь 650-летия Калуги? — ​спросили чиновники. — ​Как он может выглядеть? Что должно отражать его содержание? Свои предложения и мысли, а, возможно, и эскизы присылайте нам. Лучшие предложения будут переданы в оргкомитет по подготовке празднования юбилея города и отмечены замечательными призами!

Замкнутый круг

Это было в декабре 2014-го. Очевидно, калужан призыв властей не особо вдохновил, потому что спустя три года чиновники по-­прежнему не имели представления ни о том, как должен выглядеть юбилейный монумент, ни сколько средств необходимо на его изготовление и установку.

— Это один из проблемных вопросов. Он идёт с 2014 года, из протокола в протокол переходит, — ​высказался по этому поводу на заседании комиссии по проведению празднования 650-летия Калуги заместитель начальника Управления экономики и имущественных отношений Калуги Роман ЕВСТРАТОВ. — На прошлом совещании было поручено подготовить предложение по финансированию профессионального архитектурно-­строительного конкурса с международным участием. К сожалению, на сегодняшний день финансирование на эти работы не выделено. Если мы хотим к 650-летию прийти с таким монументом, нужно начинать эти работы.

— А есть понимание о чём идет речь? — ​спросил у Евстратова зам. городского головы Алексей ВОЛКОВ.

— У нас понимания такого нет, — ​ответил тот. — ​Поручение проработать этот вопрос давалось Управлению архитектуры, но к нам никаких предложений не поступало.

Один из членов оргкомитета удивился: мол, что сложного в том, чтобы запустить конкурс, разве для этого не нужны миллионы руб­лей?

— Конкурс объявляется лишь тогда, когда у нас есть лимиты на выполнение работ, — ​пояснила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия КОВТУН. — ​Так как в бюджете деньги не заложены, мы не можем проводить конкурс.

— Надо объявить конкурс с привлечением общественности. Понять, какая концепция, а потом определиться с суммой, — ​подвёл итог обсуждения Волков.

«Бездарный сон старой лошади»

В итоге конкурс на лучший эскизный проект памятника в честь 650-летия Калуги объявили только через год, в марте 2018-го. Профессионалы внимания на него не обратили. Участниками творческого состязания стали 11 студентов факультета дизайна одного из калужских вузов. Уровень работ оказался соответствующий.

Устремлённые в небо стелы в виде стрел, порталов и геометрических фигур, пузатенькие космонавты, конусы, башни повергли калужан в шок. Они бурно обсуждали эскизы и макеты в социальных сетях и на нашем сайте kp40.ru.

«Бездарный сон старой лошади», — ​вынесли вердикт горожане.

Раскритиковал народ и проект, признанный лучшим: памятник в виде стилизованного стального дерева. «Почему именно дерево? — ​удивлялись люди. — ​Какое отношение этот образ имеет к Калуге и её истории?»

Вызвало недоумение и место, предложенное для установки памятника: кольцевая развязка Шопинской дороги. Кто в курсе, тот знает, что точка эта совсем не видовая и малопосещаемая.

Сквер имени 650-летия

В какой-­то момент кто-­то озвучил витавшую в воздухе очень здравую мысль: может быть, не стоит городить огород, не делать странных памятников, а реализовать какой-­то действительно нужный городу проект? Об этом же сказал на встрече с прессой в декабре 2019 года руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Александр ТОМАШЕНКО.

— Есть памятник в честь 600-летия. Наши предшественники определили для него самую видовую точку размещения, — ​сказал Томашенко. — ​Мы посчитали, что искать новое место и придумывать новый монумент не совсем правильно, потому что панорама города, которая открывается с дамбы, конечно, перенасыщена. Там есть и маковки соборов, и ракета, и монумент. Мы решили, что правильнее было бы создать вокруг памятника к 600-летию сквер имени 650-летия Калуги. Сейчас эта территория имеет достаточно неприглядный вид. Естественно, мы понимаем, что монумент к юбилею должен быть отреставрирован.

Похожую идею озвучил на планёрке в городской управе в конце января и врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

— Обычно подобные даты фиксируют какими-­то знаковыми объектами, сооружения­ми. И вот вопрос для всеобщего обсуждения: «Что же это могло бы быть?» Насколько важно всё это в камне и стекле оставить в память будущим поколениям? Может быть, ничего и не нужно делать в ознаменование этого юбилея, а восстановить то, что мы уже имеем? — ​рассуждал вслух Денисов.

Рынок, набережная, Синие мосты

Мы переадресовали вопрос градоначальника горожанам. Инициированное нами обсуждение проходило на нашем сайте, а также в группе «Калуга и калужане» в социальной сети Фейсбук. По версии жителей областного центра, перечень самых необходимых городу проектов выглядит так:

  • Благоустроенная набережная Оки.
  • Благоустроенная набережная Яченского водохранилища с выездом на улицу Чичерина.
  • Отремонтированный «купол» и возвращение туда рынка.
  • Отреставрированная Воскресенка.
  • Благоустроенный Губернский парк.
  • Благоустроенный сквер им. Волкова.
  • Классная игровая площадка, рассчитанная на детей разного возраста, а также на взрослых.
  • Много новых деревьев.
  • Нормально работаю­щий общественный транспорт.
  • Рекон­струированные Синие мосты.
  • Пешеходный мост через Оку в районе Воробьёвской переправы.
  • Благоустроенный городской пляж на Оке.
  • Надземный или подземный пешеходный переход в районе моста на Правый берег, рядом со светофором.
  • Освещение и тротуар от микрорайона Северный до Окружной дороги.
  • Реставрация монументальной масляной живописи XVIII в. в Казанском храме.
  • Фонтан в парке на месте рынка.

На ваш взгляд, каких ещё ­объектов и сооружений не ­хватает в этом перечне? Расскажите нам о них. Мы дополним список, затем выставим его на голосование на наших интернет-­площадках, определим самые популярные варианты, после чего озвучим их городским властям.

Мы не знаем, прислушаются ли они к нам. Но, во всяком случае, у них не будет повода упрекнуть калужан в том, что мы проигнорировали их предложение. 

Ждём ваших предложений

  • По телефону: (4842) 79–04–54.
  • E‑mail: perekrestok@kp.kaluga.ru
  • Адрес для писем: 248000 Калуга, ул. Комарова, 36 В теме электронного письма и на конверте бумажного просим делать пометку: «650 лет Калуге». 
Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.02.2020. Ещё больше интересных материалов можно найти на сайте архива издания.
Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 27.02.2020 20:00 4 996
Тэги: общество 650 лет калуге праздник роман евстратов алексей волков юлия ковтун дмитрий денисов александр томашенко
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