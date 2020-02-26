В Калужской области обсудили ход реализации национальных проектов «Цифровая экономика» и «Демография»

25 февраля в рамках рабочей поездки в Калужскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев провёл совещание по реализации в регионе национальных проектов «Цифровая экономика» и «Демография».

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша, его заместители, члены регионального кабинета министров, представители федеральных и региональных органов власти, депутаты.

Открывая встречу, Игорь Щёголев подчеркнул, что руководство страны в настоящее время уделяет особое внимание вопросам народосбережения. По его словам, для регионов ЦФО эта тема особенно актуальна. С 1990 года численность населения здесь, исключая Москву и Московскую область, снизилась на 15%. На сложность демографической ситуации в ЦФО оказало влияние сокращение первых рождений, в том числе у женщин в возрасте до 24 лет, уменьшение численности женщин детородного возраста, низкая доля многодетных семей – всего 3,6 процента (по России – 5,8%).

«Сейчас мы находимся в очень сложной демографической ситуации. Суммарный коэффициент рождаемости по предварительной оценке в 2019 году составил 1,5. Калужская область занимает третье место в округе в положительном смысле, но этого недостаточно. Потому что нация воспроизводит себя, если суммарный коэффициент рождаемости у неё превышает двойку. Так что нам есть к чему стремиться. От эффективности мер, направленных на народосбережение, зависит судьба нашей страны. И в этом нет никакого преувеличения», - подчеркнул Игорь Щёголев.

На совещании отмечалось, что в 2019 году в Калужской области зарегистрировано рождение 9103 детей. На 24,4% снизилось число абортов в сравнении с 2018 годом. По предварительным данным продолжительность жизни в прошлом году составила 72,5 года, что на 0,9% выше в сравнении с предыдущим. В области наблюдается устойчивое снижение смертности – до 14,6 промилле. Младенческая смертность снизилась до 4,0 промилле

В области создано 1105 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. Обеспеченность населения спортивными сооружениями превышает 90 процентов.

В рамках нацпроекта «Демография» размер регионального материнского (семейного) капитала увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Он выплачивается при рождении третьего и каждого последующего ребёнка. Единовременная региональная выплата при рождении второго ребенка увеличена с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. «Почти в два раза увеличено финансирование из средств областного бюджета на улучшение жилищных условий многодетных семей. По новым мерам социальной поддержки, которые озвучил в Послании Федеральному Собранию РФ Президент страны, мы сделаем процедуру получения выплаты максимально удобной и комфортной для граждан», - заметил в своём выступлении Владислав Шапша.

Игорь Щёголев также подчеркнул значимость реализации национального проекта «Цифровая экономика», охватывающего почти все сферы взаимодействия государства, бизнеса и общества: «От того, насколько удачно он будет реализован, будет зависеть, насколько удобно население будет получать меры поддержки, предусмотренные другими национальными проектами».

В рамках данного нацпроекта в Калужской области обеспечен бесплатный WiFi-доступ населения к сети Интернет в 336 точках доступа, широкополосное подключение к сети Интернет для 11 191 домохозяйств, 769 юридических лиц и 57 агрофирм, бесплатное оснащение 336 камерами видеонаблюдения мест пребывания людей в муниципальных образованиях. К сети передачи данных, обеспечивающей доступ в Интернет, подключены 2 048 медицинских учреждений, образовательных организаций, учреждений органов государственной власти и местного самоуправления. Высокоскоростным Интернетом обеспечены все школы области. Почти на 100 процентов (99,9 %) удовлетворены жители области качеством оказания услуг в МФЦ.

Продолжается работа над созданием ситуационного центра губернатора области — высокотехнологичной системы для мониторинга и анализа ситуации в регионе, проектами «Активный гражданин» и «Народная экспертиза».

Большие планы связаны с созданием Инновационного научно-технологического центра в наукограде. Реализация этого проекта позволит привлечь до 10 млрд. рублей инвестиций, создать около 50 малых предприятий, 1000 рабочих мест, станет драйвером для инновационного развития региона.

В Калужской области реализуются 53 региональных проекта 11 нацпроектов. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на их реализацию в прошлом году, составил свыше 14 млрд. рублей. «Правительство области строит работу таким образом, чтобы обеспечить выполнение всех целевых показателей. Они максимально конкретны и нацелены на то, чтобы жители области почувствовали эффект от этих преобразований уже сейчас», - заметил врио губернатора области.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по реализации в регионе национальных проектов «Цифровая экономика» и «Демография», были обозначены проблемные вопросы и пути их решения.