Владислав Шапша поручил до мая привести в порядок все воинские захоронения

Вопрос подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсуждался во вторник, 25 февраля, на заседании правительства Калужской области. Его провёл временно исполняющий обязанности губернатора Владислав ШАПША.

По информации заместителя главы региона Константина ГОРОБЦОВА, курирующего данное направление, на территории Калужской области пройдет комплекс образовательных, культурно-просветительных, художественно-творческих, информационных и других мероприятий военно-патриотической направленности. Это – экскурсии и автопробеги по местам боевой славы, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, дням воинской славы и памятным датам в истории России, военно-исторические конференции, встречи с ветеранами, участниками боевых действий, Героями Российской Федерации, месячники оборонно-массовой работы, уроки мужества, военно-спортивные игры, социально-патриотические акции, юнармейские лагеря, «Вахты Памяти», молодежные исторические квесты, смотр-конкурс отрядов Почетной Вахты Поста № 1, мероприятия по благоустройству и содержанию воинских захоронений.

Самыми масштабными из них станут объединяющие акции «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Письма Победы», в которых принимают участие практически все жители области. Во всех населённых пунктах у мемориалов, памятников и обелисков, установленных в память о погибших советских солдатах, состоятся митинги в канун и Дня Победы, и Дня памяти и скорби.

В городах воинской славы Козельске и Малоярославце пройдут традиционные военные парады.

В рамках реализации федеральной целевой программы идет восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков, нанесение имен погибших на мемориальные сооружения. В 2020-2022 годах за счет субсидии из федерального бюджета планируется проведение ремонтных работ на сумму свыше 100 млн. рублей.

- Очень важно, чтобы всё, что мы задумали, было реализовано на высоком уровне, - подчеркнул Владислав Шапша. - Это наш долг памяти перед павшими героями и героическим трудом тружеников тыла. Нужно об этом всегда помнить. Надо привести в порядок все воинские захоронения и мемориалы до конца апреля.

В продолжение темы Владислав Шапша инициировал рассмотрение проблемного вопроса, уходящего корнями в прошедшие десятилетия. Это – наведение порядка в учете захоронений. В настоящее время выявлен ряд несоответствий данных геопортала Калужской области и реального расположения захоронений, есть случаи, когда памятные знаки устанавливали без привязки к координатам.

К решению данной проблемы на территории области подключился Общероссийский народный фронт. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дмитрия АФАНАСЬЕВА, эксперты и активисты народного фронта работают над уточнением реестра воинских захоронений. Основными источниками информации являются: Книга Памяти, Реестр воинских захоронений, геопортал Калужской области, архивные данные.

Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что, не допуская поводов для распрей на этой теме, к этой деятельности целесообразно подключить и общественные организации.

Он поручил руководству города Калуги и руководству всех муниципалитетов, а также министерству культуры региона разобраться со всеми спорными вопросами, возникающими в ходе подготовки к празднованию юбилея Победы, в том числе, и с уточнением мест захоронений павших воинов.

Также Владислав Шапша рекомендовал руководителям профильных ведомств принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, организованных областным молодежным парламентом и партией «Единая Россия». В их числе – диктант Победы, конкурс школьных музеев.

Кроме того, глава региона поставил задачу перед руководителями профильных ведомств совместно с депутатами рассмотреть возможность выработки дополнительных мер социальной поддержки детям войны.

В числе вопросов, также рассмотренных кабинетом министров, были – работа по установке на кадастровый учёт населенных пунктов региона, контроль за расходованием средств материнского капитала, ремонт дороги в селе Новослободск Думиничского района, благоустройство придомовых территорий в Малоярославце, приведение в порядок недостроенных зданий в Тарусе.