$ 64.92 0.62
70.46 1.04
Главная Новости Общество

Владислав Шапша поручил до мая привести в порядок все воинские захоронения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2020 13:21 0 302
Владислав Шапша поручил до мая привести в порядок все воинские захоронения

Вопрос подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсуждался во вторник, 25 февраля, на заседании правительства Калужской области. Его провёл временно исполняющий обязанности губернатора Владислав ШАПША.

По информации заместителя главы региона Константина ГОРОБЦОВА, курирующего данное направление, на территории Калужской области  пройдет комплекс образовательных, культурно-просветительных, художественно-творческих, информационных и других мероприятий военно-патриотической направленности.  Это – экскурсии и автопробеги по местам боевой славы, мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, дням воинской славы и памятным датам в истории  России, военно-исторические конференции, встречи с ветеранами, участниками боевых действий,  Героями Российской Федерации, месячники оборонно-массовой работы, уроки мужества, военно-спортивные игры, социально-патриотические акции, юнармейские лагеря, «Вахты Памяти», молодежные исторические квесты, смотр-конкурс отрядов Почетной Вахты Поста № 1, мероприятия по благоустройству и содержанию воинских захоронений.

Самыми масштабными из них станут объединяющие акции «Георгиевская лента», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Письма Победы», в которых принимают участие практически все жители области. Во всех населённых пунктах у мемориалов, памятников и обелисков, установленных в память о погибших советских солдатах, состоятся митинги в канун и Дня Победы, и Дня памяти и скорби.

В городах воинской славы Козельске и Малоярославце пройдут традиционные военные парады.

В рамках реализации федеральной целевой программы идет восстановление воинских захоронений, установка мемориальных знаков, нанесение имен погибших на мемориальные сооружения. В 2020-2022 годах за счет субсидии из федерального бюджета планируется проведение ремонтных работ на сумму свыше 100 млн. рублей.

- Очень важно, чтобы всё, что мы задумали, было реализовано на высоком уровне, - подчеркнул Владислав Шапша. - Это наш долг памяти перед павшими героями и героическим трудом  тружеников тыла. Нужно об этом всегда помнить. Надо привести в порядок все воинские захоронения и мемориалы до конца апреля.

В продолжение темы Владислав Шапша инициировал рассмотрение проблемного вопроса, уходящего корнями в прошедшие десятилетия. Это – наведение порядка в учете захоронений. В настоящее время выявлен ряд несоответствий данных геопортала Калужской области и реального расположения захоронений, есть случаи, когда памятные знаки устанавливали без привязки к координатам. 

К решению данной проблемы на территории области подключился Общероссийский народный фронт. По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Дмитрия АФАНАСЬЕВА, эксперты и активисты народного фронта работают над уточнением реестра воинских захоронений. Основными источниками информации являются: Книга Памяти, Реестр воинских захоронений, геопортал Калужской области, архивные данные.

Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что, не допуская поводов для распрей на этой теме,  к этой деятельности целесообразно подключить и общественные организации.

Он поручил руководству города Калуги и руководству всех муниципалитетов, а также министерству культуры региона разобраться со всеми спорными вопросами, возникающими в ходе подготовки  к празднованию юбилея Победы, в том числе, и с уточнением мест захоронений павших воинов.

Также Владислав Шапша рекомендовал руководителям профильных ведомств принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, организованных  областным молодежным парламентом и партией «Единая Россия». В их числе –  диктант Победы, конкурс школьных музеев.

Кроме того, глава региона поставил задачу перед руководителями профильных ведомств совместно с депутатами рассмотреть возможность выработки дополнительных мер социальной поддержки детям войны.

В числе вопросов, также рассмотренных кабинетом министров, были – работа по установке на кадастровый учёт населенных пунктов региона, контроль за расходованием средств материнского капитала, ремонт дороги в селе Новослободск Думиничского района, благоустройство придомовых территорий в Малоярославце, приведение в порядок недостроенных зданий в Тарусе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2020 13:21 0 302
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Утвержден план финансового оздоровления АО «Газэнергобанк»
Вчера 14:28
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Крупные банки планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами
Клиенты ВТБ получат повышенные бонусы за карты из экопластика
Жители Калужской области установили Wink на 40 тысяч устройств
В 2019 году 15 тысяч домохозяйств Калужской области подключены к интернету по оптике от «Ростелекома»
Лечение за границей: преимущества и недостатки
Калужане разместили на счетах эскроу в ВТБ более 610 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Возможности регистрации ООО
Кухонный остров в интерьере: советы от Mobilicasa
Виды эвакуаторов для перевозки транспортных средств

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru