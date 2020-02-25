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Свою Эйфелеву башню построили в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 25.02.2020 15:30 14 3462
Свою Эйфелеву башню построили в Калуге

У Калуги появилась своя Эйфелева башня. Кузнец Александр БЫКОВ почти завершил работу над копией одного из главных мировых символов архитектуры. Свою работу он собирается поставить перед домом, который сам построил.

Идея создать что-то масштабное появилась у Александра пару лет назад. И если Гюстав Эйфель задумывал свою башню в 1887 году как временные ворота на территорию Всемирной выставки, то нашему герою хотелось создать какую-то опору для размещения подсветки.

– Чтобы ночью было красиво, – говорит сам кузнец.

Эйфелева башня в Калуге

Высота башни - почти 8 метров.

Эйфелева башня в Калуге

Весит конструкция около полутонны.

Идея начала воплощаться в жизнь в конце прошлого года. У Александра накопились остатки металлических материалов. В свободное время он начал возводить конструкцию. Говорит, что схему нигде не подсматривал. Всё из головы.

Металла хватило на две трети башни. Часть пришлось докупать. Башня строилась почти три месяца в перерывах между работой. Помогали и коллеги.

В итоге сотворённая калужским кузнецом башня выросла на 7,6 метра. Весит она около 500 килограммов.

В ближайших планах у Александра сделать подсветку.

Эйфелева башня в Калуге

На днях Александр покрасил башню.

Эйфелева башня в Калуге

Александр Быков занимается кузнечным делом уже 20 лет.

Подробнее о калужанине Александре Быкове читайте в №9 газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в среду, 26 февраля. Материал также будет доступен в электронном архиве газеты.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 25.02.2020 15:30 14 3462
Тэги: общество фоторепортаж александр быков
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