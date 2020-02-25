Авиакомпания Азимут запускает акцию «Весне дорогу!»: в продаже билеты от 888 рублей

Сезонная распродажа билетов стартовала по внутренним и зарубежным направлениям.

Билеты на прямые рейсы из Калуги в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Калининград можно приобрести по специальным ценам - от 888 рублей в одну сторону!



Период продажи: 21 февраля – 15 марта 2020 года.

Период вылетов: 29 марта - 26 апреля 2020 года.

Количество мест по акции ограничено.



Ознакомиться с условиями Акции, узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero

Напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.



Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero