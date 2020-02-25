Экотехнопарк «Калуга» раздал подарки ко Дню защитника Отечества

Больше сотни подарочных наборов получили ко Дню защитника Отечества жители Износковского района: ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники, жители блокадного Ленинграда и труженикам тыла. Такое поздравление им подготовил инвестор экотехнопарка «Калуга» - ООО «Профземресурс». Видео об этом опубликовано на официальном канале предприятия на YouTube

Представители компании объехали все 25 поселков, где проживают ветераны, (Михали, Износки, Мятлево, Шанский завод, Мочалки, Орлово, Ивановское, Ореховня и др.) и лично вручили подарки, а там, где встретиться не получилось – передали наборы в поселковые администрации.

Внутри каждого такого набора - поздравительная открытка, а также продукты, которые разнообразят любой праздничный стол.

Люди были тронуты таким вниманием и охотно общались с представителями «Профземресурса». Самый пожилой ветеран – 96-летняя женщина из села Шанский завод, а самый молодой – 30-летний участник боевых действий.

Доверительные отношения, сформировавшиеся с жителями района у инвестора экотехнопарка, позволяют легко находить с ними общий язык и решать бытовые проблемы в неформальной обстановке. Так, одной пожилой женщине заодно с вручением подарка починили телевизор, чему она была очень рада.

Всего в Износковском районе проживают два участника ВОВ, два жителя блокадного Ленинграда, девять бывших несовершеннолетних узников и 53 труженика тыла.

Поддержка жителей соседних предприятию деревень – одна из приоритетных социальных задач руководства экотехнопарка «Калуга». Ранее на Новый год местные дети получили свыше 300 подарков, а школьников свозили в Москву на Кремлевскую елку. Для взрослых жителей района провели большой конкурс фотографий, победители которого получили ценные призы – современный широкоэкранный телевизор, мотоблок и музыкальную систему-караоке.

Всю свою деятельность ООО «Профземресурс» проводит в рамках полной открытости и диалога с властями и жителями Износковского района.