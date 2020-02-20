Новый приют для собак собрались строить в Калуге

Калужские власти собираются поддержать строительство в городе нового приюта для бродячих собак.

– Речь идет о строительстве цивилизованного, правда, довольно дорогостоящего объекта для содержания собак – с современными вольерами, всей инфраструктурой, системой утилизации отходов, - приводит слова исполняющего полномочия городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА пресс-служба городской управы. - Городские власти, безусловно, поддержат данный проект, реализация которого позволит навести порядок с брошенными животными в Калуге.

По его словам, нужно цивилизованным образом обходится с животными и не допускать появления бродячих собак на городских улицах.

- Стоит отметить, что нынешний действующий порядок обращения с животными предусматривает отпуск их в среду после проведения необходимых медицинских манипуляций, - отметил Денисов. - Но я, как и руководитель приюта, считаю это обстоятельство очень спорным: по сути животное затем снова попадает в приют и получается, что государство платит за эту работу дважды. Мы у себя на местах, безусловно, должны исполнять Федеральный закон, но с учётом наших местных особенностей и здравого смысла.