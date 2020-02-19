Сотруднице калужской горуправы вынесли модный приговор

В среду, 19 февраля, на Первом канале вышла программа «Модный приговор». Её участницей стала 34-летняя калужанка, сотрудница городской управы Калуги Лидия ГРЯЗНОВА.

На программу её привела сестра, которая заявила, что Лидия застряла в образе девочки из 90-х: накрученная челка, хвост-шиньон с кудряшками и откровенные наряды.

- Вот этот её хвост меня бесит уже много лет, я его просто мечтаю сжечь, - призналась сестра Лидии Ольга СМЫКОВА. - Иногда мне звонят коллеги и говорят: «Твоё чудо было в перьях!»

Такой Лидия приехала на передачу.

- Не знаю, а мне нравится. Вот честно, мне мой шиньон очень нравится. Я экономлю на нём время. Я всегда хотела иметь длинные густые волосы, мои мне не позволяют, - откровенно призналась Лидия.

- Там живут какие-то насекомые? – спросил ведущий программы Александр ВАСИЛЬЕВ, имея в виду шиньон.

Соведущая программы Эвелина ХРОМЧЕНКО осмотрела гардероб Лидии и не нашла в нём ни одного достойного наряда. Платья со стразами, кофты в сеточку и кружева, короткие юбки – всё полетело в корзину.

- Где вы всё это взяли? У меня ощущение, что вы ограбили магазин секонд-хенд. Это должно быть в костюмерной театра. Как можно за собственные деньги на такую красивую женщину натянуть такие обновки? – удивлялась Эвелина.

После этого Лидия рассказала о своём непростом браке. Она познакомилась с будущим мужем ещё в институте. Он – арабский шейх, профессор, старше её на 30 лет, читал лекции. Любовь была страстной, но недолгой. Когда Лидия была на пятом месяце беременности, она узнала, что у супруга в Арабских Эмиратах есть ещё одна жена, а также четверо детей. Несмотря на то, что Лидия была готова жить вместе со второй женой, супруг так и не забрал её с ребёнком в ОАЭ.

На программу Лидия пришла для того, чтобы сын ею гордился. Как говорит калужанка, её сын – прямой потомок пророка Мухаммеда. Его зовут Алаидарус Ахмед Бакир Мухаммад Хасан Ахмедалави, а вообще, он Ярослав.

А такой образ ей создали стилисты.

Стилисты и визажисты потрудились над образом Лидии, и из блондинки она превратилась в шатенку. Образ понравился и ей, и её близким, в восторге был и сын.

- Ты выглядишь реально как какая-то очень важная персона! – сказал мальчик. – Богиня бухгалтерии.