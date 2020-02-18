В калужских церквях задумались об усилении охраны

Православная церковь прорабатывает вопрос обеспечения охраны в храмах после инцидента с нападением на помощников настоятеля в Москве. В понедельник, 17 февраля, на собрании клира и мирян Калужской митрополии Русской Православной Церкви об этом заявил митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ.

- Главное, на чем остановил свое внимание митрополит – это безопасность верующих, - сообщает Калужская епархия. - Вопрос о необходимости усиления мер по обеспечению безопасности в храмах сегодня как никогда актуален. Митрополит сообщил, что сейчас прорабатываются документы, которые будут обеспечивать безопасность храмов от нападений террористов и неадекватных или не вполне здоровых людей.

Напомним, что утром в воскресенье 16 февраля в алтарь храма святителя Николая Мирликийского в Покровском в центре Москвы ворвался мужчина с ножом, ранив двух помощников настоятеля храма. Нападавший был задержан и доставлен в полицию.