«Добро пожаловать умирать»: плакат на дверях поликлиники посчитали вандализмом

В выходные в соцсетях появилась фотография плаката, приклеенного скотчем к двери поликлиники №1 КБ №8 в Обнинске. На нём надпись: «Добро пожаловать умирать». Администрация поликлиники посчитала подобные действия вандализмом.

- Вандалы прикрепили лист бумаги с оскорбительной надписью в адрес пациентов, а по сути дела - всех жителей города. Фотография была размещена в социальных сетях. Трудно объяснить поступок людей, которые совершили эту провокацию, - комментирует случившееся коллектив ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России. - Медики как никогда нуждаются в поддержке жителей города. Мы очень рассчитываем на то, что люди понимают: сегодня нужны сдержанность, терпение и взаимное уважение. Надеемся, что подобные акты вандализма больше не повторятся.

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