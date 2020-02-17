Врачи-шарлатаны ходят по квартирам калужан

В понедельник, 17 февраля, на заседании областного правительства врио губернатора Калужской области Владиславу Шапше сообщили, что в Малоярославце появился врач-офтальмолог, который оказывает услуги на дому.

- Это у нас острая тема, - считает министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. - У нас такое впечатление, что с офтальмологией просто болезнь. И выездные бригады агитируют товарищей менять хрусталик. Вот теперь появился молодой человек непонятно откуда. Скорее всего, это частнопрактикующий офтальмолог. Телефон есть. Росздравнадзор проверит лицензию. По закону он должен по лицензии принимать и оказывать манипуляции по месту выдачи лицензии. Ну, а вот таким объявлениям, конечно, лучше не доверять. Это, скорее всего, просто возможность наших граждан обмануть. Вот у меня в подъезде висит объявление, что заговаривают грибок ногтей. Кто это? Тоже проверить не можем. Эти объявления есть и будут. Граждане должны быть осторожны. В основном, они должны обращаться в государственные или в частные медицинские учреждения, которые имеют базу... Мы работаем над этим, разъясняем, но элемент доверия у пожилых граждан все-таки иногда бывает, они идут на это.

- Скоро, наверное, операции на дому будут предлагать делать? – спросил Владислав Шапша.

- Предлагают, Владислав Валерьевич. И операции, и другие манипуляции, - ответил Баранов.

Шапша распорядился проводить с жителями разъяснительные беседы.

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