Женщина попала под колёса «Ниссана» на трассе

Около 7:30 утра в четверг, 13 февраля, в Боровском районе на трассе А108 под колёса авто попала 42-летняя женщина-пешеход.

По предварительным данным калужского областного управления ГИБДД, 37-летний водитель «Ниссана» наехал на пешехода, которая шла по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавшая получила различные травмы, отмечают в дорожной полиции.

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