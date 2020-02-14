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Технологию сортировки отходов показали в экотехнопарке «Калуга»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2020 15:36 0 619

В четверг, 13 февраля, экотехнопарк «Калуга», выпустил на своём Youtube-канале видеоролик, в котором специалисты подробно продемонстрировали процессы сортировки мусора.

Авторы ролика пояснили, что современная сортировка, которой будут заниматься в экотехнопарке, это умная, эффективная и безопасная технология. Все отходы тщательно сортируются, четыре мощных автоматических линии разделяют их на фракции и извлекают пригодные для повторного использования материалы.

Изначально мусор поступает на предварительную сортировку, где отделяются крупногабаритные и электронные компоненты, а также стекло. После этого отходы попадают на автоматическую сортировку и барабанный сепаратор, который разделяет отходы на фракции. Крупный мусор подается на специальную линию, где его измельчает шредер, и возвращается на сортировку. Бумага и пластик попадают на другие линии сортировки. Их отбирают при помощи оптического сепаратора.

- Мусор поступает на конвейер, специальный инфракрасный датчик определяет пластик из общего объема мусора и дает команду специальным форсункам, которые знают, когда и где подать поток воздуха, выстрелить, - рассказал журналистам директор по развитию компании «Калужский завод коммунальных машин» Алексей ЧЕРЕПАНОВ. - И таким образом пластик переходит в нужную камеру.

Металлы разделяют на отдельной линии: черный - с помощью специальных магнитов, цветные - с помощью индукционных токов.

А отсортированные бумага и пластик попадают под пресс. Все отделенные полезные материалы отправляют на переработку.

- Cамо понятие экотехнопарка говорит о том, что это предприятие комплексное. То есть сюда будут не просто свозить мусор, но и осуществлять и переработку, и захоронение, и весь комплекс экологических мероприятий. Мы увидели четкую работу. Но, естественно, очистить все невозможно, - отметил после визита в экотехнопарк «Калуга» профессор кафедры экологии Калужского госуниверситета им К.Э. Циолковского, доктор биологических наук Игорь ЛЫКОВ. - Самое главное, что все это пойдет в рециклинг, то есть не будет где-то складироваться, а направится в переработку.

Оператор контролирует все рабочие процессы в реальном времени с помощью системы видеонаблюдения. А интеллектуальная система управления технологическими процессами и инженерной структурой экотехнопарка, объясняют авторы видео, обеспечивает стабильную работу и безопасность.

Что важно отметить, появление высокотехнологичного предприятия буквально оживило Износковский район и уже сейчас приносит ощутимую пользу региону.

Так, инвестор экотехнопарка «Калуга» помог отремонтировать школу в селе Шанский Завод. На ее территории появилась новая спортплощадка с полем для мини-футбола, беговыми дорожками с мягким покрытием, трассой для прыжков в длину и целым комплексом тренажеров. Внушительные налоговые отчисления предприятия станут серьезным пополнением районного и областного бюджетов.

- Имели до этого около двух миллионов. Сейчас мы имеем 20 миллионов, — констатировал в конце 2019 года глава сельской администрации Михали Виктор СЕРОВ. - В этом году мы построили все дороги. У нас вообще ничего не было — и вдруг уже появляется асфальт. Также отремонтировали здание администрации, сделали отопление. Центр Михалей будем реконструировать: социальные объекты, мемориал, библиотека, магазины. В общем, растем. И жители довольны. Они работают здесь. Хорошая зарплата. Предприятие экологически чистое.

Уже сейчас на передовом предприятии работает практически 200 местных жителей, и в будущем их число будет расти.

- Это наша земля, наша территория, и мы очень счастливы, что к нам пришел такой инвестор, - рассказал начальник ветеринарной службы Износковского района Сергей ХАМУЛА. - У нас есть рабочие места, у нас наконец-то есть налоги, социальные программы начались выполняться, у нас стало прекрасно. Сейчас уже четыре автобуса ходят сюда с рабочими, и зарплата - 60 тысяч рублей, где такое в сельской местности можно найти в такой глубинке? По-моему, нигде не найдешь.

- Я работаю контролером хозяйственной территории. Узнал, что в нашем районе строится крупное предприятие по переработке мусора - решил прийти сюда и не пожалел, - поделился впечатлениями житель села Износки Максим ЕГЕРЕВ. - Меня все устраивает: бесплатные питание и проживание, есть перспектива для дальнейшего продвижения по работе. И я планирую проработать здесь еще долгое время.

Сортировочные линии экотехнопарка «Калуга» начнут планово принимать мусор уже в ближайшее время.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2020 15:36 0 619
Тэги: общество
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