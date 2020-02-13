В Анненках планируют построить новый корпус онкоцентра и магистральный водовод

В четверг, 13 февраля, первый заместитель губернатора области Владимир МАЗУР провёл рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос обеспечения водоснабжением микрорайона Анненки и проектируемых там объектов медицинского городка.

В ближайшее время в Анненках начнётся строительство нового лечебно-диагностического корпуса Областного клинического онкологического диспансера, а также реконструкция Областной клинической детской больницы.

В результате строительства нового корпуса в онкодиспансере будут оборудованы 10 современных операционных, реанимация на 24 койки, диагностическое отделение, закуплено современное медицинское оборудование, в том числе мультидетекторный компьютерный томограф 256 срезов, магнитно-резонансный томограф 3 тесла, ультразвуковое оборудование.

В Областной клинической детской больнице в результате реконструкции будут модернизированы операционный блок, онкологическое и реанимационное отделения, созданы реанимация для новорожденных и стационарное отделение скорой помощи.

Эти лечебно-профилактические учреждения должны быть обеспечены водой по первой категории надёжности, в том числе нормативным водоснабжением на цели пожаротушения. Кроме того, в Анненках активно ведется жилищное строительство. Поэтому было принято решение в ближайшее время начать проектирование второго магистрального водовода протяженностью порядка 6 километров от сетей водоснабжения микрорайона Силикатный, закольцевав его с водоводом Окского водозабора. Это позволит значительно улучшить водоснабжение микрорайона. Завершить строительство планируется в 2024 году.

На совещании отмечалось, что параллельно необходимо решать еще две важные задачи дальнейшего развития микрорайона – модернизировать котельные и дорожную сеть. По информации руководства областного центра, уже принято решение о разработке проекта планировки уличной дорожной сети данной территории, в рамках которого предполагается построить вокруг медицинского городка дополнительную дорогу с удобными подъездами ко всем корпусам лечебно-профилактических учреждений, а также организовать современную парковку.

Подводя итог, Владимир Мазур положительно оценил планы межведомственного взаимодействия по обсуждавшимся вопросам, подчеркнув, что все существующие проблемы необходимо решать комплексно, с учётом обращений, поступающих от населения.