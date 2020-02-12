В Калуге автобусы обработали от коронавируса

В Калуге запустили профилактическую акцию по защите от коронавируса и прочих инфекций.

Председатель некоммерческого партнёрства перевозчиков Калужской области Сослан Токаев провел первое мероприятие на одном из транспортных предприятий города. Салоны пригородных и междугородних автобусов обработали специальными антимикробными средствами.

- Ввиду имеющейся опасности распространения коронавируса нам необходимо провести дополнительную дезинфекцию всего общественного транспорта. И хотя в нашей области не зафиксировано ни одного случая заражения, мы должны максимально обезопасить наших граждан. И мы обязательно дадим соответствующие рекомендации руководителям всех транспортных предприятий региона о проведении специальных мер, - отметил Токаев.

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