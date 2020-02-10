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Анатолий Артамонов поручил ускорить составление интерактивной карты лесов Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2020 17:21 0 138
Анатолий Артамонов поручил ускорить составление интерактивной карты лесов Калужской области

В понедельник, 10 февраля, в Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ провёл очередное заседание регионального кабинета министров.

Участники совещания обсудили создание интерактивной карты лесов Калужской области. Ее полноценная версия была запущена на региональном геопортале в сентябре 2019 года.

По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, интерактивный режим позволяет получать наглядную информацию о границах земель лесного фонда согласно материалам лесоустройства, а также данные по разделению лесов на категории защитности.

Этот ресурс дает возможность подключения к слою лесов публичной кадастровой карты для наглядного отображения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. На интерактивную карту также добавлена информация об арендованных лесных участках. В дальнейшем ее дополнят информацией о планируемых и незаконных рубках леса, а также местах несанкционированных свалок в лесах для оперативного реагирования соответствующих служб.

Анатолий Артамонов рекомендовал руководству профильного министерства ускорить работу по составлению интерактивной карты лесов области.

- Нам нужно иметь максимально полную картину, - считает глава региона. - Это важно знать и для сельского хозяйства, и для инвесторов.

На заседании также шла речь о диспансеризации.  Отмечалось, что она проходит в два этапа, включая осмотр пациентов специалистами, а также лабораторные и инструментальные обследования. Это позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний и выявить их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. В минувшей кампании участвовали 34 медицинские организации. Были задействованы 10 передвижных флюорографических и одна маммографическая установка, 71 выездная врачебная бригада. По итогам осмотров только 20% населения полностью здоровы, еще 21% находятся в зоне риска, остальные нуждаются в лечении.

По словам министра здравоохранения региона Константина Баранова, в 2020 году изменится тактика и стратегия диспансеризации. Для граждан от 18 до 39 лет она будет проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно. В зависимости от возраста изменится перечень процедур и исследований. Сократятся также сроки прохождения профилактических медицинских осмотров.

В целях наиболее полного охвата профосмотрами населения области губернатор рекомендовал профильному министерству совместно с главами муниципалитетов и руководством предприятий принять меры по стопроцентному выполнению планов проведения диспансеризации.

- Безответственное отношение к своему здоровью, к сожалению, обычное явление для большинства наших граждан. Повышение их мотивации следить за своим здоровьем - одна из важнейших задач диспансеризации, - подчеркнул Анатолий Артамонов.

Он также акцентировал внимание на повышении доступности медицинских услуг для жителей муниципалитетов и строгом контроле их качества.

- Мы 2020 год не случайно вновь объявили у себя в области Годом здравоохранения, - отметил глава региона. - Вопрос доступности  медицинской помощи и ее качества находится на острие общественных настроений. Эта работа не должна носить формальный характер.

По его словам, каждый случай недобросовестного отношения к организации медицинских услуг и их некачественного предоставления должен получать соответствующую реакцию.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2020 17:21 0 138
Тэги: область
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