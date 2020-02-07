Из Калуги в Минеральные Воды и Краснодар – билеты на летний период уже в продаже!

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на сезон «Лето-2020» из Калуги в Минеральные Воды и Краснодар. В настоящий момент можно купить билеты на период до 23 октября 2020 г.

Рейсы, которые ранее пользовались популярностью среди калужан, жителей области и близлежащих регионов, будут выполняться и в 2020 году, два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Стоимость билета из Калуги в Краснодар начинается от 1180 рублей в одну сторону, из Калуги в Минеральные Воды – от 1380 рублей в одну сторону.

Также напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.

Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero и на сайте аэропорта klf.aero.