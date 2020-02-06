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ЗдравоЗахоронение: к чему привела медицинская реформа в районах

Елена Французова
Опубликовано: 06.02.2020 13:48 0 586
ЗдравоЗахоронение: к чему привела медицинская реформа в районах

В коридоре на четвёртом этаже ЦРБ Медынского района гулким эхом отдаётся каждый шаг. Отремонтированные и оборудованные помещения заперты. Они никак не используются, ветшают. Крыша местами течёт, штукатурка отваливается.

В реанимационной и операционной до блеска вымыты полы. Но здесь никого нет. В люксовых новеньких палатах с душевыми кабинами тоже ни души.

А ведь ещё несколько лет назад на капремонт и новое оборудование выделялись миллионы.

— На третьем этаже у нас было отделение гинекологии, роддом, — ​вспоминает местный житель. — ​Здесь же проводились операции. А теперь в Медыни даже грыжу не вырезают. Так наши власти наэкономили, что просто убили районную медицину.

Медынь. Полупустое отремонтированное отделение.


Объединение

Кадровый голод испытают больницы по всей стране. Зачастую молодые врачи не горят желанием работать даже в областных центрах, не говоря уже о районах. Поэтому наше министерство здравоохранения решило создать 6 межрайонных медицинских объединений.

Продолжение статьи читайте на сайте газеты "Калужский перекрёсток".

Елена Французова
Опубликовано: 06.02.2020 13:48 0 586
Тэги: общество здравоохранение
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