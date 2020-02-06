Госавтоинспекция Калужской области получила 51 новую машину

В четверг, 6 февраля, в Калуге прошла торжественная церемония передачи автомобилей Управлению ГИБДД УМВД России по Калужской области. В ней приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, начальник ГУОБДД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник УМВД России по Калужской области генерал-майор полиции Александр Дедов, начальник УГИБДД УМВД России по Калужской области Алексей Холопов и секретарь Калужской епархии игумен Мефодий (Пронькин).

51 «Шкода Октавиа» поступила в регион в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автомобили имеют современное оборудование, оснащены всем необходимым для несения службы, в том числе специальными укладками для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно – транспортных происшествиях.

Обращаясь к сотрудникам УГИБДД УМВД России по Калужской области генерал-лейтенант полиции Михаил Черников отметил, что Калужская область – лидер по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дорог», и, в первую очередь, по снижению смертности на дорогах.

- В 2019 году совместными усилиями различных ведомств было сохранено много жизней: на 15% больше, чем в 2018 году, - подчеркнул он. По его словам, это один из лучших показателей в стране.

Он также отметил, что автомобили, которые поступили в регион, оборудованы всем необходимым для того, чтобы вести как контрольно-надзорную деятельность, так и оказывать первую помощь тем, кто пострадал в ДТП.

Анатолий Артамонов выразил благодарность руководству федерального ведомства за помощь сотрудникам областного управления ГИБДД.

- Региональное управление ГИБДД нуждалось в новых современных машинах: от того, насколько они будут ими обеспеченны, во многом зависит порядок на наших дорогах, - рассказал глава региона. - Президент поставил перед нами сложнейшую, но выполнимую задачу по существенному снижению аварийности и, самое главное, снижению гибели людей на дорогах. В 2019 году количество погибших снизилось, но все равно люди погибают. Я очень прошу вас, чтобы вы направляли свою работу на то, чтобы она способствовала дисциплинированности наших водителей, чтобы меньше было выездов на встречную полосу, проездов на красный сигнал светофора. Я уверен, что вы с честью оправдаете оказанное вам доверие. Желаю вам безаварийной работы.