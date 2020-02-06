S7 Airlines открыла продажи на рейсы Калуга-Санкт-Петербург на весенне-летний сезон

S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, открыла продажи авиабилетов на прямые рейсы из Калуги в Санкт-Петербург на весенне-летний сезон.



В настоящий момент можно купить билеты на период до 23 октября 2020 г.



Авиакомпания S7 в настоящий момент выполняет прямые рейсы из Калуги в Санкт-Петербург ежедневно по следующему расписанию:



- вылет из Санкт-Петербурга в 12:40 и прилет в Калугу в 14:15. Вылет обратного рейса из аэропорта Калуги в 14:55, прилет в аэропорт Пулково в 16:25.



Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8 800 700–0707 (звонок по России бесплатный).

Опубликовано: 06.02.2020 13:00 418