Из Калуги в Сочи – билеты на летний период уже в продаже!

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи авиабилетов на сезон «Лето-2020» из Калуги в Сочи. В настоящий момент можно купить билеты на период до 23 октября 2020 г.



В весенне-летнем расписании рейс будет выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам.



Стоимость билета из Калуги в Сочи начинается от 1480 рублей в одну сторону.



Также напоминаем, что при покупке билетов на рейсы авиакомпании «Азимут» из Калуги на официальном сайте перевозчика каждый путешественник может заказать блюда горячего питания, а также холодные мясные и овощные закуски и сэндвичи. Услуга платная, заказать питание можно не менее чем за 12 часов до вылета рейса при покупке авиабилета на сайте компании.



Приобрести авиабилеты без дополнительных сборов, а также узнать новости авиакомпании и расписание полетов можно на официальном сайте перевозчика azimuth.aero и на сайте аэропорта klf.aero.

Опубликовано: 05.02.2020 11:32 726