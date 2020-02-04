Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание для соседей, которые шумят в жилых домах с 23:00 до 7:00.

Предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5000 до 50 000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 150 000 рублей.

- Мы живём в больших домах, и, когда соседи ночью начинают сверлить стены или громко включают музыку, это не очень комфортно, - прокомментировал ситуацию изданию RT зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел КАЧКАЕВ. - Лично моё мнение — ужесточение разумно. Другой вопрос в том, по каким критериям это всё будут оценивать. Если критерии и правила будут прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях, это будет очень удобно. Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами.

В Калужской области, напомним, закон о тишине действует с 2014 года. Шуметь калужанам запрещено с 23:00 до 7:00. Кроме того, шумные строительные работы нельзя выполнять с 7:00 до 8:00 по будням, с 7:00 до 10:00 по выходным и с 21:00 до 23:00 ежедневно.