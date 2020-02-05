В Калуге продолжают активно развиваться современные нейрохирургические методики

В последние годы наметился прогресс в нейрохирургии нашего региона. Благодаря стараниям специалистов Калужской областной клинической больницы и Клиники боли наша область стала известна в России качественными современными операциями на головном мозге и позвоночнике.

Все больше операций выполняется малоинвазивным путем. При таких операциях нейрохирург подходит к опухоли или грыже через небольшой разрез. Это происходит благодаря современным методам навигации. В результате цель лечения достигается, а пациент очень быстро возвращается к обычной жизни.

Например, удаление опухоли гипофиза. Раньше такие операции выполнялись с большой трепанацией черепа, после операции пациенты находились в тяжелом состоянии. Было много летальных случаев. Теперь доктор подходит очень деликатно - через носовую полость пациента. Там, где опухоль лежит неглубоко. По сути, сама природа дала нам путь через дыхательные пути и мы им воспользовались. Теперь на эти операции в Калугу приезжают пациенты из других регионов, как и на многие другие.

Говорит Андрей Городнов, главный врач Калужской Клиники боли:

- Вообще, технологии развиваются такими темпами, что мы едва успеваем осваивать прогрессивные методики. Это очень интересно. Ещё 15-20 лет назад мы выполняли очень травмирующие операции. Они были тяжелыми как для хирурга, так и для пациента. Наши пациенты до сих пор думают, что удаление грыжи диска - это 2 недели на больничной койке и 4-6 месяцев на больничном. Раньше это было действительно так. Но мы потихоньку меняем эти стереотипы. Мне посчастливилось несколько лет поработать в московской клинике "Ортоспайн" и набраться там опыта малоинвазивных вмешательств.

Например, микродискэктомия - удаление грыжи диска через небольшой разрез. Вся операция делается, как через замочную скважину и по травматичности соответствует эндоскопической. В результате пациенту разрешается вставать и садиться уже через 2 часа. На следующий день отпускаем домой. И даже большие операции с установкой фиксирующей системы на шее или пояснице стали для нас обыденными. А раньше сопровождались большой кровоподтёчностью и приличными страданиями для пациента. Сейчас это делается за 2 дня в нашем стационаре. Разве не чудо?

Я думаю, что скоро наши операции по травматичности приблизятся к зубной имплантации, а визит к нейрохирургу будет похож на визит к стоматологу. Тогда люди будут решаться на операции чаще.