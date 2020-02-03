В калужские скорые вернут санитаров

В понедельник, 3 февраля, на заседании областного правительства обсудили проблему госпитализации людей скорой помощью. Зачастую выносить больных из квартир некому.

- Девочки сами весят, как эти носилки, - отметил министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ. – В настоящее время есть рекомендации с просьбой обращаться к окружающим помочь с эвакуацией. У нас есть случаи, когда водители отказывались это делать, мы рассматривали, доплачивали.

Баранов рассказал, что раньше в состав бригады входил санитар, теперь он не входит. По его мнению, специальное оборудование, которое используют на частных скорых, не всегда можно применить.

- А можем мы сориентироваться при вывозе, потребуется его эвакуация или нет? – спросил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

- Примерно в 10-15% вызовов мы можем предположить, что потребуется госпитализация, даже меньше, - сказал Баранов.

- Может быть, в штате скорой помощи иметь 2-3 санитара, они могут подсаживаться в эту машину. Давайте посмотрим, невеликие деньги, введём в штат службы скорой помощи два десятка санитаров, ну не два, три-четыре. Пусть они будут. В случае необходимости, пока манипуляции какие-то будут совершаться, это санитар может вполне один добраться на общественном транспорте, - считает губернатор.

- Решим, – заверил Баранов.

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