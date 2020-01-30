Калужане пугают друг друга сообщениями о похищениях детей

В четверг, 30 января, в «Народных новостях» появилась информация о похищении детей в Калуге.

- Уже два нападения на детей в городе, - пишет Максим Евгеньевич. - Одно - на Горького, возле станции переливания крови. За ребёнком следовал темный фургон, и когда ребенок забежал от страха в больницу, за ним погнался какой-то лысый мужчина. Второй раз к ребенку пытались прилюдно на улице залезть в карман.

Похожие сообщения массово гуляют по чатам в WhatsApp.

За комментариями мы обратились в калужское управление МВД.

По информации полиции, подростки, гуляя по городу, нецензурно выражались. Проходящий мимо мужчина сделал им замечание. В ответ услышал брань. В ходе словесной перепалки мужчина пообещал всыпать одному из школьников. Подросток испугался, побежал и потерял рюкзак.

Больше никаких обращений в полицию по поводу инцидентов с детьми пока не было.