Фуфломицин для успокоения чиновников: зачем учителей отправили бороться со снюсами

«Перекрёсток» разбирался, насколько конструктивной является инициатива отправить учителей беседовать с продавцами о вреде снюсов и что думают об этом сами педагоги.

17 января Министерство здравоохранения РФ официально зафиксировало первую смерть подростка от употребления снюса.



Осеннее обострение и его последствия

Минздрав забил тревогу осенью прошлого года. Именно тогда в нашей стране была зафиксирована вспышка употребления снюсов — ​никотиносодержащей продукции. Особую популярность они получили среди подростков, для здоровья которых употребление этого продукта особенно губительно, поскольку может привести не только к интоксикации организма, но и к гибели.

По факту оборота никотиновых смесей в конце 2019 года в регионах было проведено 23 тыс. проверок. По их результатам возбуждено 13 уголовных дел.

10 января Дмитрий МЕДВЕДЕВ, теперь уже бывший премьер-­министр страны, заявил, что все начатые мероприятия необходимо довести до завершения. «Принять акты, запрещающие торговлю этой дрянью на территории всего Евразийского союза, и, естественно, довести до логического конца правоохранительные мероприятия, уголовные дела расследовать, передать в суд для наказания», — ​цитирует Медведева ИА ТАСС.

Пока на федеральном уровне только планируют «принять и запретить», в более чем 20 субъектах РФ региональными актами уже наложен запрет на оборот никотиновых смесей. В Калужской области такой запрет начал действовать с 10 января.



Предновогодний «сюрприз»

Однако далеко не все методы борьбы с этой проблемой выглядят конструктивными. Например, в Калуге решили действовать в лучших советских традициях и привлекли к этой работе учителей. Началось всё с того, что 16 декабря прошлого года на городской планёрке Дмитрий Разумовский — ​тогда ещё градоначальник областного центра — ​поручил Управлению образования провести ревизию специализированных магазинов, торгующих табакосодержащими изделиями и расположенных в радиусе 500 метров от школ, провести с продавцами профилактические беседы и доложить о результатах работы.

Почему градоначальник дал такое поручение именно Управлению образования, а не, например, Управлению внутренних дел, непонятно. Руководство упробра выяснять это не стало, а перепоручило провести ревизию директорам школ, о чём им сообщили на совещании 18 декабря. Отчитаться о результатах проделанной работы руководителям образовательных учреждений велено было до 26-го числа.

Отметим, что это был конец полугодия, когда учителя и так заняты по горло: нужно выставлять полугодовые и четвертные оценки, организовывать предновогодние мероприятия.

В общем, очередному поручению Управления образования в школах были совсем не рады. Тем не менее указание сверху выполнили практически все директора. В одних школах к ревизии подошли формально. «На витринах в указанных магазинах снюсы отсутствовали, поэтому беседа не проводилась», — ​читаем в некоторых отчётах.

Зато в нескольких других учебных заведениях педагоги подошли к заданию со всей ответственностью. В их отчётах подробно указаны состав ревизионной комиссии, перечень магазинов, которые она посетила, названы выявленные нарушения. Правда, с профилактическими беседами в некоторых случаях вышла неувязочка: работники и владельцы торговых точек отказывались общаться с учителями.

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