Калужанина назвали новым кремлёвским куратором интернета

Заместитель главы управления по общественным проектам администрации президента (АП) Алексей Гореславский уходит с должности и возглавит новую автономную некоммерескую организацию, сообщает во вторник, 28 января, московское издание The Bell со ссылкой на источники в АП.

В администрации президента Алексей Гореславский проработал чуть меньше двух лет. В федеральных СМИ его называли кремлевским куратором интернета. Собеседник The Bell, близкий к АП, говорит, что новая организация Гореславского займется таргетированием политической информации в интернете.

По словам источника The Bell в АП, после ухода Гореславского временно исполнять его обязанности в ранге «и.о.» будет референт управления по общественным проектам Владимир КОСТЕЕВ (на фото). Он пришёл в администрацию в декабре 2018 года как начальник департамента Гореславского.

О Костееве известно, что в 1996 году он окончил университет им. К. Э. Циолковского в Калуге, специальность – «история, социология и общественно-политические дисциплины», а в 2000 году – аспирантуру при кафедре философии и социологии по специальности «социология управления».

По информации «Ведомостей», в середине 90-х Костеев был ответственным секретарем в журнале «Социальный конфликт» и научным сотрудником Калужского института социологии. С 1999 по 2004 год – старший преподаватель в Калужском государственном университете имени К. Э Циолковского. С 2002 по 2004 год – консультант губернатора. В 2010 году – член рабочей группы Государственной Думы по разработке закона о теплоэнергетике.