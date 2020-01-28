Из Калуги в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Калининград - от 888 рублей в одну сторону

Авиакомпания Азимут объявляет распродажу на рейсы, выполняемые в январе и феврале!



Билеты на прямые рейсы из Калуги в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Калининград можно приобрести по акционным ценам - от 888 рублей в одну сторону!

Период продажи: 24 января – 10 февраля 2020 года.

Период вылетов: 24 января - 29 февраля 2020 года, кроме вылетов с 21 – 25 февраля.

Количество мест по акции ограничено! Ознакомиться с условиями Акции, узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero

