Из Калуги в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Калининград - от 888 рублей в одну сторону

Авиакомпания Азимут объявляет распродажу на рейсы, выполняемые в январе и феврале!
Билеты на прямые рейсы из Калуги в Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Калининград можно приобрести по акционным ценам - от 888 рублей в одну сторону!
Количество мест по акции ограничено! Ознакомиться с условиями Акции, узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании azimuth.aero
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