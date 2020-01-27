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Калужские чиновники пишут письма новому министру

Елена Французова
Опубликовано: 27.01.2020 12:25 0 601
Калужские чиновники пишут письма новому министру

В понедельник, 27 января, на заседании областного правительства главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ рассказали о реализации программ, направленных на улучшение инвестиционного климата Калужской области.

- Сейчас к руководству минэконома пришёл Решетников (Максим Решетников. – новый министр экономического развития РФ). Немножко – полгода-год или полтора даже – поработал губернатором, наверное, что-то стал соображать. Поэтому давайте все те предложения, которые у нас есть по совершенствованию этой работы, мы за моей подписью в его адрес направим.  

Глава региона считает, что, с учётом предложений калужских чиновников, предприниматели будут чувствовать себя свободнее. К слову, один из показателей инвестиционной привлекательности – результат опросов предпринимателей.

- То, что касается опроса предпринимателей. Кто их опрашивает, мы не знаем, как их опрашивают, мы тоже не знаем, кого опрашивают, мы тоже не знаем, что они говорят, нам тоже об этом не говорят. Конечно, это настораживает, - сказал Артамонов.

Поэтому одно из предложений, которой отправят Решетникову, - сделать такие опросы открытыми с участием представителей регионов, чтобы они знали, кому звонили и какие ответы предприниматели дали.   

- Ну, вот региону, допустим, выпадает 76-е место [в рейтинге]. Приходит новый руководитель региона. Ему говорят: «Ты на 76 месте!» Он бегает куда-то, пытается инвесторов привлечь. А ему говорят: «Как я могу поехать к вам с этими инвестиционными проектами, у вас инвестиционный климат совсем никуда не годится». И это бедолага никогда не сможет ничего сделать. Его загнали за Можай, там он и будет жить.

Елена Французова
Опубликовано: 27.01.2020 12:25 0 601
Тэги: общество
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