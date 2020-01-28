День Победы. Каждый год, когда приближается этот день меня начинают одолевать противоречивые чувства. Это праздник? Радость, торжество, эмоциональный подъем.

Наша страна победила в страшной войне. Мы выдержали все: смерти, голод концлагеря, оккупацию. Мы смогли все преодолеть. Ну как мы, наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. И совершенно не важно, что кто-то шел в атаку, а кто-то по 18 часов стоял у станка. Победа была не возможна без усилий и тех, и других. Они рвали жилы, отдавали всех себя ради этого дня. Мне трудно приставить их чувства в этот день, особенно тогда, в мае 1945 года. Наверное, такого я никогда не испытаю.

Но одновременно с восторженными настроениями где-то внутри у меня все замирает. Сколько людей не смогли крикнуть «Ура!» девятого мая 1945 года. Сколько осталось в братских могилах на просторах нашей страны, сколько заснули вечным сном на Балтике, сколько жизней унес блокадный Ленинград. Разве можно радоваться на фоне этих миллионов. Это день скорби, день утраты, день плача. Сколько детей не дождались своих отцов, сколько жен получили похоронки и что наиболее страшно – сколько матерей поседело за один день.

И так каждый год. Радость и скорбь смешиваются в невообразимый комплект. И каждый раз я поражаюсь мудрости предков. Символ 9 мая – георгиевская лента. Как точно она отражает чувства, которые обуревают нас в этот день. Оранжевый -цвет солнца и жизни, черный – цвет скорби и утраты.

В Марте 2013 года мне позвонил Павел Селезнев:

-Привет. Ты слышал про Бессмертный полк?

-Нет, а что это?

-В прошлом году в Томске ребята организовали акцию. На параде Победы они шли с фотографиями погибших в Великой Отечественной. Почти три тысячи портретов. Людям очень понравилась идея. Мне позвонили и предложили стать организатором в нашем городе. Вот хочу и тебя подтянуть. Кто-то должен печатать портреты, а у тебя типография. Но есть нюанс. Заработать не получится. Сам понимаешь, не тот случай.

-А много нужно будет сделать?

-Если честно не знаю, но планирую штук 50-100. Народ у нас долго раскачивается и вряд ли пока сами не увидят в живую – организуются.

-Слушай, но это же наверно не просто листовки, нужно же какою-то конструкцию придумать?

-Да там уже все придумано, только материалы под себя подберешь.

-Паш, ну совсем бесплатно сделать не получится. Бог с ними с материалами, но людям то я должен заплатить за работу. Давай я прикину себестоимость и тебе позвоню?

-Хорошо, жду.

На следующий день я ему позвонил, и мы согласовали цену. Я еще подумал – бог с ними с деньгами, действительно не тот случай, чтобы бизнес делать.

А через месяц началось. Какие там 50-100 штук. В общей сложности мы изготовили порядка 400 транспарантов. Народ шел валом. И чем ближе к 9 мая, тем больше их становилось. В итоге числа с 18 апреля, весь офис был завален готовой продукции, склад просто не вмещал такое количество. Люди шли с утра до вечера, кто-то заказывал, кто-то забирал. Очередь была даже на выдачу готовых транспарантов. Участвовали все без исключения сотрудники, в том числе и я. Последние заказы принимали до 6 мая включительно. А люди продолжали идти. Просили, умоляли, требовали, грозили всеми карами небесными. Сделайте! Всех возрастов и должностей. И студенты, и пенсионеры, и чиновники.

Вот тогда реально стало понятно, что эта акция без возрастов и национальностей, без чинов и политических пристрастий.

С 2013 года конечно же многое изменилось. К акции подключилось огромное количество организаций. Теперь транспаранты можно заказать в десятке организаций нашего города. На любой вкус и цвет. Но мне приятно осознавать, что именно моя организация стояла у истоков этого проекта. И, как и прежде в нашем городе в апреле приходят люди и заказывают транспаранты, чтобы 9 мая в нашем или каком - то другом городе пронести своего Героя на параде Победы.

ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕР ДЛЯ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА