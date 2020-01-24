Центр реабилитации детей-инвалидов оказался на грани закрытия

На этой неделе в социальных сетях появилась информация о том, что Центр абилитации и социальной реабилитации для детей «Попутный ветер» собираются закрыть.

- До Нового года была информация, что город берет на себя расходы по обеспечению детей бесплатными занятиями, а сегодня родителям сообщили, что у центра хотят отобрать помещение, где проводятся занятия. На месте центра собираются открыть аптечный пункт, - пишет мама одного из воспитанников Центра Наталья.

Родители собираются обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.

Руководитель «Попутного ветра» Екатерина Каратаева рассказала нам, что 20 января она получила уведомление о том, что «Калугафармация» расторгает с центром договор о безвозмездном пользовании помещением площадью 354,4 кв м. Сейчас в нём работает студия логопедии-дефектологии. В этом же здании, по её словам, планировалось открытие дополнительных студий для занятий с детьми.

- Таким образом, на сегодняшний день в пользовании фондом остается лишь помещение площадью 172 кв м, что не позволяет нам в полной мере реализовать программу «Центр комплексной помощи детям и подросткам с ментальными и прочими нарушениями развития в Калужской области», - отмечает Екатерина. - Министерство труда и социальной защиты Калужской области выделило фонду субсидию на реализацию этой программы. Работа приостановлена.

- Никто моих коллег не выселяет, - прокомментировал kp40 ситуацию министр труда и социальной защиты Калужской области Павел КОНОВАЛОВ. - Возможно, уйдут площади, не занятые Фондом, на следующей неделе мы договорились встретиться с «Калугафармацией» и всё приземлить.

В «Калугафармации» пока не прокомментировали ситуацию.

Наша справка:

Центр абилитации и социальной реабилитации «Попутный ветер» был открыт калужским благотворительным фондом «Волонтеры-детям» в конце 2014 года. Это первое и единственное негосударственное некоммерческое учреждение подобного рода в Калужской области.

Деятельность данного проекта состоит в предоставлении бесплатных коррекционных занятий более чем 100 детям с аутизмом и ментальными нарушениями развития и комплексным сопровождением их семей.

183 ребенка стоят в листе ожидания, чтобы попасть в Центр.