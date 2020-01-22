Инвалидность продали за взятку в 30 тысяч

До шести лет лишения свободы грозит исполняющей обязанности руководителя бюро медико-социальной экспертизы в Боровском районе. Женщину обвиняют в получении взятки.

- В октябре 2019 года обвиняемая получила 30 тысяч рублей за принятие комиссией специалистов решения об установлении бессрочной инвалидности 3 группы, - сообщает в среду, 22 января, калужское региональное управление Следственного комитета.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.