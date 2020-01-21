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Калужскую школу назовут именем Ивана Милёхина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.01.2020 16:43 2 548
Калужскую школу назовут именем Ивана Милёхина

Школе №16 в Калуге, расположенной в Дорожном переулке, присвоят имя ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина Калуги, основателя Поста №1 Ивана Федоровича МИЛЁХИНА. Соответствующее предложение во вторник, 21 января, одобрили на заседании в гордуме.

Иван Милёхин участвовал в обороне Москвы и в контрнаступлении 1941 года. Два года воевал на территории Калужской области, командовал стрелковым полком, принимал участие в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Офицер получил шесть ранений и один раз был контужен. Специальным указом короля Англии Георга VI советский офицер Иван Милёхин стал кавалером ордена Британской империи.

Помимо большого количества медалей, Иван Федорович был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны. Звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено Ивану Милёхину в мае 1990 года.

С 1975 года Милёхин руководил постом №1 в Калуге. И отдал этому почти 20 лет. Ветеран сам разработал церемониальный шаг, которым караулы идут к могиле Неизвестного солдата.

Скончался ветеран в 2005 году.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.01.2020 16:43 2 548
Тэги: общество школа иван милёхин
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