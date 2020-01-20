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Тысячи бездомных животных угрожают Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2020 15:30 2 494
Тысячи бездомных животных угрожают Калуге

В Калужской области складывается неблагополучная обстановка по бешенству животных. Как сообщили в понедельник, 20 января, на заседании областного правительства, в прошлом году было зарегистрировано 43 случая бешенства животных. В качестве мер профилактики используется вакцинация. Как отмечают в областном комитете ветеринарии, согласно новому Федеральному закону бездомных животных предлагается отлавливать, стерилизовать и возвращать в прежние места обитания. При этом вакцина от бешенства действует только год.

- Есть такой нерешённый вопрос, - признал министр сельского хозяйства Калужской области Леонид ГРОМОВ.

По его словам, сейчас комитет ветеринарии готовит внесение изменений в закон о проведении повторных вакцинаций.

- Конечно, в этой связи нужно, наверное, оказывать поддержку приютам для бездомных животных. Давайте посмотрим повнимательнее на эту работу. В Калуге не в очень комфортных условиях, мягко говоря, работает этот приют. Там уже больше тысячи животных накопилось, как мне доложили, - прокомментировал информацию глава региона Анатолий АРТАМОНОВ. - Надо, конечно, муниципальным властям оказывать поддержку. Что делать? Представьте себе, что все эти тысячи животных выйдут на улицу. Там они, по крайне мере, содержаться, их как-то прививают и всё остальное, и кормят. Вопрос есть, он остаётся... Сейчас принято решение уже об обязательной чипизации. Каждое животное будет чипировано. Может, тогда будет меньше желающих выпускать этих собак на волю, можно по этому чипу установить хозяина. Найти-то мы найдём, а дальше что? Дальше он скажет он: «Кормить мне нечем!» Он же её не убил, он же её просто выпустил.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этом поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2020 15:30 2 494
Тэги: общество животные
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