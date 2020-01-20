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Артамонов высказался о крещенских купаниях

Елена Французова
Опубликовано: 20.01.2020 11:36 13 4308
Артамонов высказался о крещенских купаниях

В понедельник, 20 января, на заседании областного правительства главе региона сообщили, что крещенские купания прошли без происшествий.

- Ни одного случая тяжелого, слава Богу, не произошло. Все мероприятия провели организованно, - доложил заместитель губернатора Калужской области Василий БЫКАДОРОВ. – Если в прошлые года не было случаев, чтоб пьяные приходили, то в этом году есть такая тенденция. Впервые. С этим будем работать.

В свою очередь глава региона Анатолий АРТАМОНОВ высказался против крещенских купаний.

- Не случайно сама церковь, но и работники здравоохранения обращали внимание жителей, что вовсе не является обязательной процедурой эта бравада, которую мы видим, что кто-то должен обязательно нырнуть в холодную воду. Никакой пользы для организма нет, конечно же. Если кто-то думает, что он год грешил, грешил, а потом залез в эту воду холодную и всё смыл с себя, особенно тот, кто до принял и после принял, всё это глупости... Ладно, если бы люди моржевали, а потом пошли, как говорится...

В этот день вся вода святая, пожалуйста, встань под душ, и тоже самое будет... Есть желающие, пожалуйста, пусть поныряют, только из этого делать какой-то фетиш или превращать в акцию не нужно. Потом после этого приёмные отделения наших больниц всех этих гипертоников и так далее начинают приводить в чувство... Это церкви совершенно не нужно. Иван Грозный вообще запрещал это делать. И говорил: «Вы в это время не с гиканьем в воду ныряйте, а идите в храм и помолитесь! Больше пользы будет».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

 

Елена Французова
Опубликовано: 20.01.2020 11:36 13 4308
Тэги: общество крещение праздник анатолий артамонов
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