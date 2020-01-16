Артамонов высказался о новом премьер-министре

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин высказался о необходимости изменения Конституции, и правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Занять пост главы правительства президент предложил руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу МИШУСТИНУ. Пока он фигурирует только в качестве кандидата, однако мало кто сомневается в скором официальном назначении.

Своим мнением о Михаиле Мишустине как о кандидате в премьер-министры РФ поделился его давний знакомый – губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

По его словам, Мишустин является серьезным управленцем, умеющим не «кулаком по столу стучать», а предлагать решения проблем и системно их реализовывать.

- Громких налоговых дел в нашей стране нет, просто все упорядочено – стало практически невозможно нарушать налоговое законодательство, - приводит слова Артамонова Радио «Комсомольская правда».

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