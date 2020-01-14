Фейерверки предложили запретить запускать вблизи жилых домов

В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц. Обращение с соответствующим предложением депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил в МЧС России, сообщает во вторник, 14 января, телеканал RT.

Согласно тексту обращения, парламентарий предлагает запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 метров от жилых домов и больниц.

Депутат добавил, что при использовании пиротехники граждане не всегда могут оценить потоки ветра и другие особенности использования этих средств, что вполне может закончиться нанесением ущерба зданию или даже пожаром.

- К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой, — отметил Фёдоров.

Ранее в МЧС сообщили, что в новогодние праздники более десяти пожаров в российских регионах произошло из-за неосторожного обращения с петардами.