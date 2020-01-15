Территория безопасности на Правом берегу

В самый канун Нового года, 30 декабря, состоялось открытие правобережного филиала Калужской областной стоматологической поликлиники

В этот день у новенького — ​частично реконструированного, частично построенного — ​здания по улице Академической, 8, царило небывалое оживление. Десятки припаркованных машин, украшенный разноцветными шарами парадный вход, огромное стечение статусных гостей — ​представителей региональной и городской власти самого высокого уровня, общественности, прессы, — ​все свидетельствовало о нерядовой значимости события.





Предыстория

До сих пор в состав ГАУЗ КО «КОСП» кроме головного комплекса на ул. Ленина, 111, входило два отделения общей практики в основной, левобережной части города: Тульский переулок, 42, и Строительный переулок, 10. Но в 2018 году было принято решение об открытии еще одного отделения — ​на Правом берегу.

Подробностями предыстории открытия третьего отделения общей практики областной стоматологии с нами поделился главный врач ГАУЗ КО «КОСП» Владимир ЦУКАНОВ.

— Началось все с того, что по инициативе губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича АРТАМОНОВА 2019 год был объявлен в нашем регионе Годом здравоохранения. Упор делался на то, что медицинское обслуживание должно быть не только качественным, но и максимально доступным. Поэтому было решено обеспечить жителей динамично растущего микрорайона «Правый берег» качественной и доступной стоматологической помощью, — ​рассказал Владимир Сергеевич.

По поручению Анатолия Дмитриевича городские власти выделили нам подходящее здание общей площадью более тысячи квадратных метров. Несколько месяцев велась его реконструкция, подготовили технические помещения в цокольном этаже, построили входную группу — ​это пристройка площадью 200 квадратных метров, где расположились раздевалка, рентгеновский и ряд других кабинетов, а также подъемная группа на второй этаж для маломобильных граждан.

Реконструкция здания, ремонтно-строительные работы, приобретение оборудования, оснащение помещений осуществлялись большей частью за счет средств Калужской областной стоматологической поликлиники, полученных от приносящей доход деятельности. Всего мы вложили 48,4 млн. рублей собственных средств. Помощь оказало и областное правительство. Субсидия из регионального бюджета на закупку медицинского оборудования составила 11,75 млн. рублей.

Первоначально открытие нового отделения планировалось в первом квартале 2020 года, но все работы удалось завершить с опережением сроков — ​областная стоматология заработала на Правом берегу уже в ушедшем году. Оборудованы 8 стоматологических кресел, прием будут вести 16 врачей. Всего медицинский персонал сможет обслуживать порядка 34 тысяч пациентов в год.

Это еще один важный шаг к абсолютной доступности медико-санитарной помощи в нашем регионе. Услуги по терапевтической, хирургической, ортопедической стоматологии, полный спектр рентгенографических исследований, самое современное оборудование, инновационные технологии, лучшие методики лечения — ​все это у правобережцев теперь в буквальном смысле под рукой, — ​подытожил Владимир Цуканов.



Новогодний подарок правобережцам

И вот двери 3-го отделения общей практики ГАУЗ КО «КОСП» распахнулись. После часового осмотра нового филиала областной стоматологии высокие гости поделились впечатлениями и высказали пожелания.

— Прекрасно! В перспективном, стремительно развивающемся районе мы получаем отлично оснащенную современную стоматологическую поликлинику. Желаю этому кораблю большого плавания, — ​сказал первый заместитель губернатора Калужской области Владимир МАЗУР, вручивший руководству отделения лицензию на осуществление медицинской деятельности.

От лица регионального депутатского корпуса жителей Правого берега и коллектив поликлиники поздравил председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор БАБУРИН:

— Правобережцев поздравляем с получением столь прекрасного подарка к Новому году. Владимира Сергеевича и весь возглавляемый им коллектив областной стоматологии — ​с новой победой!

«Клиникой сказки и волшебства» пожелал стать новому медицинскому учреждению министр здравоохранения Калужской области Константин БАРАНОВ.

— Мы прошли по современной, инновационной, высокотехнологичной клинике. Здесь все будет радовать и взрослых, и детей, — ​отметил он.

Отдельную благодарность Константин Баранов выразил организации, которая проектировала и вела строительные работы по реконструкции помещений поликлиники: благодарственное письмо министерства здравоохранения Калужской области было вручено генеральному директору Группе компаний «КалугаТИСИЗ» Наталье Тереховой.

От имени калужан руководство ГАУЗ КО «КОСП» поблагодарил временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ:

— Спасибо огромное! Жителям Правого берега не придется лишний раз ездить в центр города, у них теперь есть возможность получать высококвалифицированную стоматологическую помощь в шаговой доступности.

«Шагом в будущее» назвал новую клинику представляющий интересы микрорайона «Правый берег» депутат Законодательного Собрания Калужской области Александр Кривовичев.

В заключение с ответным словом выступил главный врач ГАУЗ КО «КОСП» Владимир ЦУКАНОВ.

— Большое спасибо всем выступавшим за высокую оценку наших трудов. Миссия Калужской областной стоматологической поликлиники — ​нести качественную и доступную медицинскую помощь жителям региона. Выполняя эту миссию, мы руководствуемся четкими указаниями Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова.

Анатолию Дмитриевичу отдельная благодарность за то, что он объявил 2019-й Годом здравоохранения, за то внимание, которое он на протяжении многих лет уделяет решению проблем медицины в регионе, за поддержку, оказываемую нашей поликлинике. Благодаря его волевому решению расширилось наше главное отделение на улице Ленина, благодаря его поручению мы открываем теперь это отделение на Правом берегу.

Большое спасибо и городским властям. Благодаря им мы получили это помещение, реконструировали его и уже начали здесь работать.

Большое спасибо министру здравоохранения Калужской области. Константин Николаевич постоянно держал руку на пульсе, помогал решать те задачи, которые перед нами были поставлены.

Но и без депутатского корпуса, без Виктора Сергеевича Бабурина и его команды, без их помощи и участия решить все организационные вопросы было бы невозможно.

Наконец, огромное спасибо нашему коллективу. В результате его многолетнего труда заработаны те средства, которые вложены в строительство и оборудование этой клиники. И мы имеем теперь такую красоту.

— «Стоматологии» на Правом берегу быть, и она будет развиваться, — ​завершил выступление Владимир Цуканов.



Итак, территория безопасности доступна и на Правом берегу. Новое отделение Калужской областной стоматологической поликлиники ждет своих посетителей по адресу: ул. Академическая, 8.

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