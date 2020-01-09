Расстройство желудка и алкогольные отравления: чем калужане страдали на каникулах

В новогодние праздники в больницу скорой медицинской помощи в Калуге обратилось более 1000 человек. 150 из них госпитализировано в круглосуточный стационар.

- Почти половина обращений - различные травмы, - рассказали медики. - При этом травм в результате использования пиротехники на данный момент не зарегистрировано. Одна из наиболее частых жалоб пациентов - обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Есть случаи тяжелых алкогольных отравлений.

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