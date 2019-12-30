Стало известно, какие дома расселят в 2020 году. Публикуем список

В понедельник, 30 декабря, на планёрке в горуправе обсудили вопрос расселения калужан из ветхих и аварийных домов.
Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ напомнил, что средства бюджета ограничены, поэтому решить сиюминутно эту проблему не получится. Заместитель начальника управления ЖКХ Сергей ВАСИЛЬЕВ сообщил, что признаны аварийными и подлежащими сносу 194 дома.
В 2020 году будут расселены 15 домов , в которых имеется 124 жилых помещения:
Дмитрий Денисов поинтересовался, сколько средств выделяется на снос расселённых домов.
- Постоянно жалобы: расселили дом, [в нём] временно поселились бомжи, распивают спиртные напитки, жгут костры прямо внутри многоквартирных жилых домов, бывших, - сказал Денисов. – Какие средства предусмотрены?
- Предусмотрено всего 2 миллиона. Это снос, на практике, порядка четырёх домов, - рассказала начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.
По её словам, снос одного дома занимает вместе с подготовкой всех необходимых документов три месяца. Сейчас в списке на снос числятся 30 домов.
- А у нас недоснос. В период предыдущей реализации этой программы остались многоквартирные дома, которые стоят без окон, без дверей. И средств на снос нет в бюджете, - отметил Денисов.
При этом он подчеркнул, что к юбилею Калуги таких домов не должно быть.
- Город должен очистить своё тело от подобных наростов, - сказал Денисов.
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