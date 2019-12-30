Стало известно, какие дома расселят в 2020 году. Публикуем список

В понедельник, 30 декабря, на планёрке в горуправе обсудили вопрос расселения калужан из ветхих и аварийных домов.

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ напомнил, что средства бюджета ограничены, поэтому решить сиюминутно эту проблему не получится. Заместитель начальника управления ЖКХ Сергей ВАСИЛЬЕВ сообщил, что признаны аварийными и подлежащими сносу 194 дома.

В 2020 году будут расселены 15 домов , в которых имеется 124 жилых помещения:

Глаголева, 40;

Глаголева, 48;

Декабристов,8;

Железнодорожников, 25;

Знаменская, 11;

Кирпичный завод, 4;

Никитина, 10;

Плеханова, 70;

Путейская, 9;

Пухова, 46;

Старообрядческий, 10;

Театральная, 36;

Труда, 13;

Переулок Тульский, 8/б;

Переулок Тульский 8/в.

Дмитрий Денисов поинтересовался, сколько средств выделяется на снос расселённых домов.

- Постоянно жалобы: расселили дом, [в нём] временно поселились бомжи, распивают спиртные напитки, жгут костры прямо внутри многоквартирных жилых домов, бывших, - сказал Денисов. – Какие средства предусмотрены?

- Предусмотрено всего 2 миллиона. Это снос, на практике, порядка четырёх домов, - рассказала начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.

По её словам, снос одного дома занимает вместе с подготовкой всех необходимых документов три месяца. Сейчас в списке на снос числятся 30 домов.

- А у нас недоснос. В период предыдущей реализации этой программы остались многоквартирные дома, которые стоят без окон, без дверей. И средств на снос нет в бюджете, - отметил Денисов.

При этом он подчеркнул, что к юбилею Калуги таких домов не должно быть.

- Город должен очистить своё тело от подобных наростов, - сказал Денисов.