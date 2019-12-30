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Стало известно, какие дома расселят в 2020 году. Публикуем список

Елена Французова
Опубликовано: 30.12.2019 23:55 0 1424
Стало известно, какие дома расселят в 2020 году. Публикуем список

В понедельник, 30 декабря, на планёрке в горуправе обсудили вопрос расселения калужан из ветхих и аварийных домов.

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ напомнил, что средства бюджета ограничены, поэтому решить сиюминутно эту проблему не получится. Заместитель начальника управления ЖКХ Сергей ВАСИЛЬЕВ сообщил, что признаны аварийными и подлежащими сносу 194 дома.

В 2020 году будут расселены 15 домов , в которых имеется 124 жилых помещения:

  • Глаголева, 40; 
  • Глаголева, 48; 
  • Декабристов,8; 
  • Железнодорожников, 25; 
  • Знаменская, 11; 
  • Кирпичный завод, 4; 
  • Никитина, 10; 
  • Плеханова, 70; 
  • Путейская, 9; 
  • Пухова, 46; 
  • Старообрядческий, 10; 
  • Театральная, 36; 
  • Труда, 13; 
  • Переулок Тульский, 8/б; 
  • Переулок Тульский 8/в. 

Дмитрий Денисов поинтересовался, сколько средств выделяется на снос расселённых домов.

- Постоянно жалобы: расселили дом, [в нём] временно поселились бомжи, распивают спиртные напитки, жгут костры прямо внутри многоквартирных жилых домов, бывших, - сказал Денисов. – Какие средства предусмотрены?

- Предусмотрено всего 2 миллиона. Это снос, на практике, порядка четырёх домов, - рассказала начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.

По её словам, снос одного дома занимает вместе с подготовкой всех необходимых документов три месяца. Сейчас в списке на снос числятся 30 домов.

- А у нас недоснос. В период предыдущей реализации этой программы остались многоквартирные дома, которые стоят без окон, без дверей. И средств на снос нет в бюджете, - отметил Денисов.

При этом он подчеркнул, что к юбилею Калуги таких домов не должно быть.

- Город должен очистить своё тело от подобных наростов, - сказал Денисов.

Елена Французова
Опубликовано: 30.12.2019 23:55 0 1424
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